ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Разбиха канал за трафик на оръжия през България за РСМ
Автор: Елиза Дечева 15:56Коментари (0)200
©
Контрабандни пушки, пистолети и патрони задържаха ГДБОП и Агенция "Митници" на МП "Капитан Андреево". Незаконните оръжия са преназначени за трафикиране към Република Северна Македония. 

Открити са 3 гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония.

Контрабандната стока е била укрита в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция. 

Товарният автомобил е селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември 2025 г. Шофьорът – македонски гражданин, представил документи за превозваната стока, паркирал автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напускал пункта преди извършването на контролните действия.

На 24 декември, на пункта пред българските власти се явил собственикът на фирмата превозвач. При извършената, в негово присъствие, проверка и последвалия физически контрол, служителите открили и иззели  6 картонени кашона с оръжия и боеприпаси.

За контрабандните газови пистолети и халосни патрони на водача е съставен акт по Закона за митниците. Във връзка с нелегално пренасяните пушки е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.


Още по темата: общо новини по темата: 127
21.12.2025 Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ
21.12.2025 Даниел Митов с тежък удар по Бойко Рашков, Иван Демерджиев и президента
Радев
21.12.2025 Разбиха престъпна група за наркоразпространение
16.12.2025 Пуснаха полицейския шеф под домашен арест с електронна гривна
12.12.2025 Задържаха полицейски шеф
05.12.2025 Европрокуратурата с претърсвания в Пловдив заради измами за 13 милиона евро
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Заради еврото: Полицаи ще патрулират около банки и пощи
13:42 / 25.12.2025
АПИ с най-актуална информация за пътищата в България
14:00 / 25.12.2025
Експерт: Законът дава свобода на търговците, стига да не ни въвеж...
14:02 / 25.12.2025
Снегът по АМ "Хемус" не е почистен
12:29 / 25.12.2025
И София се събуди под снежна покривка на Коледа
12:07 / 25.12.2025
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложет...
11:02 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
12:18 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Зима 2025/2026 г.
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: