Расовата дискриминация остава сериозен проблем на жилищния пазар в Германия: расовата дискриминация остава сериозен проблем

Жилищният пазар в Германия: расовата дискриминация остава сериозен проблем



Подслонът е основна човешка нужда, а липсата му влияе върху всички аспекти от живота – от професионалната реализация до психичното и физическото здраве. В Германия обаче намирането на жилище се оказва изключително трудно, особено за хора, които не са бели германци.



Ново проучване на Германския център за изследване на интеграцията и миграцията (ГЦИИМ) показва, че расовите и етническите малцинства са подложени на сериозна дискриминация на жилищния пазар. Анализът обхваща данни от над 9500 души в периода август 2024 – януари 2025.



Резултатите сочат, че мюсюлманите и чернокожите хора значително по-често биват игнорирани при кандидатстване за наем на апартамент в сравнение с белите германци. При малцинствените групи вероятността за липса на отговор е 35%, докато при белите германци тя е едва 11%.



Изследователите провеждат и експеримент, при който кандидатстват за наем с различни имена. Данните показват, че кандидатите с немско звучащи имена имат с 22% по-голям шанс да бъдат поканени на оглед в сравнение с хора с имена, характерни за Близкия изток, Турция или Африка.



Белфин Окот пристига в Германия от Кения, за да следва магистратура. Вече пет месеца тя безуспешно търси квартира в Бон. Абонирала се е за почти всички агенции за недвижими имоти и онлайн портали и изпраща средно по три кандидатури на ден.



"Не мога да кажа със сигурност, че става дума за расизъм. Опитвам се да не го гледам така, иначе ще се чувствам много зле“, споделя тя.



След като напуска студентското общежитие, Белфин е принудена да живее неофициално в преотдаван апартамент, което крие редица рискове. Според доклада на ГЦИИМ 12% от хората от малцинствени групи се намират в подобна ситуация, докато при белите германци този дял е едва 3%.



"Жилищният пазар е напълно пропит с расизъм. Ако говорите с различни чернокожи хора, ще чуете много сходни истории“, казва Тахир Дела, говорител на Инициативния комитет на чернокожите хора в Германия.



По думите на Дела, наемодателите рядко отказват директно на расова основа, тъй като това е незаконно. Често обаче се прилагат непреки практики – чернокожи германци с немски имена са канени на оглед, а при появата им на място им се съобщава, че апартаментът вече е отдаден.



Афрогерманец споделя пред "Дойче веле“, че въпреки постоянната си високоплатена работа, е бил задължен да посочи допълнителен гарант, който да поеме отговорност при евентуални проблеми с плащанията.



Според Александър Том, говорител на организацията "Честен наем, честен живот“, дискриминацията не се изчерпва с достъпа до жилище. Тя се проявява и в цените на наема, както и в уж дребни междусъседски конфликти.



Том разказва за случаи, при които чернокожи майки са атакувани от съседи с оплаквания, че децата им били "твърде шумни“. В много от тези ситуации жилищните агенции изпращат предупреждения директно до майките, без да извършват проверка.



Дейвид, афроамериканец с германско гражданство, живее в Германия повече от десет години и говори перфектен немски. Той също се сблъсква с дискриминационно отношение от съседи и наемодатели.



След като оспорва действията на наемодателя си в съда, Дейвид печели делата. "И аз, и приятелите ми смятаме, че той нямаше да си позволи да се държи по този начин, ако бях бял германец“, казва той. "Очевидно е смятал, че може да прави каквото си поиска.“



Докладът на ГЦИИМ установява и значителни разлики в качеството на жилищата. Съществува 57% вероятност представители на малцинствени групи да живеят в апартаменти с дефекти, в сравнение с 48% при белите германци. По-често те са принудени да обитават и по-малки жилища.



Според Александър Том една от ключовите стъпки за ограничаване на расовата дискриминация е разширяването на списъка със защитени характеристики и запълването на пропуските в законодателството. Като пример той посочва изключенията в антидискриминационните закони, които позволяват на определени наемодатели да действат извън строгия контрол на регулациите.



