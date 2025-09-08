ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Райско кътче у нас се превръща в пустиня
Йовковци е името на един от най-големите по площ язовири на територията на Република България.
Изграден е на река Веселина близо до град Елена, на територията на община Елена и обслужва нуждите от питейна вода на около 250 000 души в област Велико Търново и съседни области. Общият му обем е 92 179 000 m³. Главен проектант е инж. Петър Левордашки от НИППИЕС “Енергопроект".
Язовирът е кръстен на едно от разрушените при построяването му села, което сега се намира под водата. Строителството му започва през март 1968 г., а на 27 декември 1977 г. започва неговото завиряване.
Първото пускане на вода от язовира е на 25 април 1979 г. През 1981-1982 г. се осъществява пускът на хидровъзел "Йовковци“ на два етапа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Блъснаха млада жена в центъра на Казанлък
12:27 / 08.09.2025
Съдът отмени формулата за изчисление на сметките за парно
11:58 / 08.09.2025
Рекордьор лети с 222 км/ч по "Тракия"
11:51 / 08.09.2025
Росен Желязков е на посещение в Черна гора
12:27 / 08.09.2025
Бащата на задържан за побоя над полицейски шеф: Станала е само па...
11:01 / 08.09.2025
Семейство твърди, че е било нападнато от кучетата на Калина Сакск...
10:44 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS