ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Радостин Василев за предложението за смяна на председателя на НС: Това е гавра с Рая Назарян
От МЕЧ поискаха изслушване на енергийния министър в оставка Жечо Станков за завишаване сметките на тока като точка първа за 5 февруари, но предложение не мина.
"Кого да попита парламентът, няма кого, това е изпълнителната власт, тя се отчита пред законодателната, това е ролята на парламента. Българските граждани трябва да знаят - ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", Тошко Йорданов и БСП не позволиха да чуем защо сметките са двойни", каза още той.
Василев отбеляза, че има стотици сигнали на граждани за сметките за този месец, че от 100 лева са станали 100 евро и от 200 лева- 200 евро.
"Искаме изслушване на министъра за да обясни при положение, че няма промяна в цената на тока от КЕВР, защо толкова са се повишили цените?", заяви Василев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 53
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хижа "Петрохан" е препродадена на частен собственик, известен кат...
08:53 / 04.02.2026
Масова психоза обхвана жените в Бургас
08:36 / 04.02.2026
49-годишният Ивайло е единият от убитите в хижата, за която говор...
08:09 / 04.02.2026
Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощув...
08:28 / 04.02.2026
Интересен празник е днес, нестандартни имена имат имен ден
07:48 / 04.02.2026
НИМХ изненада с прогноза за нова порция сняг!
07:49 / 04.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS