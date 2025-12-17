ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радостин Василев за боя: Този е избран с купени цигански гласове
Василев отказа да сподели какви са били точните обиди, защото са "прекалено нелицеприятни''.
"Предполагам, че се е припознал в мое интервю, в което казвам, че такива, които не говорят български, са дюнерджии и дойде да ми търси сметка", каза той.
"Добре, че не влезна десният, че още щеше да спи", каза лидерът на МЕЧ и допълни, че те винаги са били хора на действията.
На въпрос дали това е подходящо поведение за народен представител, Василев отговори:
"А този депутат подходящ ли е да бъде в Народно събрание? Той е избран с купени цигански гласове. Всякакви методи срещу Пеевски и наглостта им са позволени".
