|Радостин Василев: Обещавам голям бой в парламента!
"Станалото нито е провокирано от нас, нито сме го искали. Но това наистина е единственият начин да отстраним тази измет, надвиснала над България, както беше надвиснал той върху мен. Не съм ходил аз да се закачам с него и да се бия", продължи той.
Каза, че не се е почувствал застрашен физически, но е провокиран от вербална агресия. Отказа отново да назове точните думи, с които е атакуван, защото били срамни за публично разпространяване.
По темата каза: "Обижда ме на "циганин", "мангал" и какво ли не друго. Бяха обиди, псувни и заплахи. Каза какво ще се случи на мен, на семейството ми... Какъв съм аз - с много епитети. Защо се занимавам с него, защо го коментирам. Какво ще ми се случи. То го има записан после и на камерите, след като беше раздрусан дюнерът... Че така ще ме унищожи, че...".
И пак се върна на основната си теза: "Неграмотна, гадна, долна измет е заринала парламента и институциите. И тя трябва да бъде изрината - дори с физическа саморазправа."
За предстоящи избори Василев обяви, че трябва да са във време, което не е много студено и позволява спокоен вот - в началото на април. Обяви се и за изцяло машинно гасуване, но не с купуване на нови машини.
