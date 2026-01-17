ИЗПРАТИ НОВИНА
Радостин Василев: Чакаме президента Радев на политическата сцена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:00
© Булфото
"Изборът на Ахмед Доган за третия мандат бе голяма грешка. Не съм очаквал мандат и щях да го върна по същия начин, както го направи АПС. Но символното връщане на образа на Доган от този президент в политическото пространство за мен е груба грешка“, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Хора като Доган и АПС са виновни за състоянието на държавата повече от 30 години. Те трябва да изчезнат и не са нищо по-различно от Пеевски. Все пак са неговите бащи и майки там, те са го създали“, допълни той.

Василев заяви, че много пъти е казвал на Румен Радев, че трябва да се отърси от корупционния елемент. Въпреки това обаче за МЕЧ президентът е партньор и "го чакат на политическата сцена“.

"Ако Радев постъпва като мен, ще бъде чудесен партньор на МЕЧ и го чакаме на политическата сцена“, каза Радостин Василев пред bTV.

"Ако получим достатъчно доверие на изборите, което да не сме с 11 депутати в парламента, бихме могли да свършим много повече от това. Мисля, че ще бъдем изненада на следващите избори с или без Радев“, заяви лидерът на МЕЧ.

По думите всичко извън ГЕРБ и двете ДПС-та е възможен партньор за тях и нямат идеологическия проблем на "Възраждане“ и ПП-ДБ да не могат никога да бъдат партньори един с друг.

"Непримирими сме към ГЕРБ и "ДПС-Ново начало“. Готови сме на всякаква политическа жертва, дори да изчезнем. За нас няма проблем да не сме в политиката“, добави лидерът на МЕЧ.

За него "Има такъв народ" вече не съществуват, а Тошко Йорданов предвожда "банда духове, измамници“.

"Когато управляваме, ще искаме да има министерство на справедливостта, което да арестува такива като Пеевски и Борисов. Ще искаме главният прокурор да излезе от съдебната власт и да стане част от изпълнителната власт. Ще искаме Нова конституция, Велико народно събрание“, каза още Радостин Василев.

По отношение на машинното гласуване той заяви, че категорично вярва на машините.

"Тези машини, с които разполагаме в момента и са тествани, доказаха 100%, че са безопасни. Спекулациите за намеса в кодове бяха направени от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало“ умишлено, защото те загубиха с тези машини огромен контролиран вот. Не виждам защо трябва да инвестираме в нови машини“, смята Радостин Василев.

"Единствената промяна в Изборния кодекс, която имаше резултат, беше 2021 година въвеждането на машините. Оттук нататък ще приемат това, което им е угодно и затова според мен "пипането“ в момента не е правилно“, допълни той.


