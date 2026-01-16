ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е неизгодно за цяла Европа
Едно търговско споразумение би било добро за една държава, ако то има положително търговско салдо за страната. "Ако при това търговско споразумение България ще изнася повече от колкото ще внася, тогава за България това ще бъде ОК. Ако ще изнасяме няколко вида стоки и ще облагодетелстваме няколко фирмички на някои хора, а другите ще страдат за тяхна сметка, за мен, а и за целия български народ е неизгодно,“ каза той и допълни, че тази сделка е неизгодна за страната ни, а фермерите са първите, по които тя ще удари. "Смятаме, че с това споразумение ще се спасят няколко големи концерна автомобилопроизводители в Германия, а всички останали ще страдат.“
По думите му очакваното понижение на цените няма да има положителен дългосрочен ефект, тъй като цените ще се задържат ниски докато не се изтласкат и фалират българските производители, след което цените ще станат високи, точно както се е случило с българските зеленчукопроизводители. "Крайният потребител от Меркосур няма да види. Търговското салдо спрямо тези държави за България ще бъде отрицателно, което означава, че ще влизат по-малко пари в хазната.
"Кое е по-добре: да имаме български производители, да имаме положително търговско салдо, да имаме по-голям БВП от селското стопанство, да си внасяме данъците, да имаме сто хиляди фермера живи, да хранят сто хиляди семейства или да ги няма и да внасят стоки от Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай? Изборът е такъв. Аз за това отивам в понеделник в Страсбург да се опитам и да представя българската позиция на фермерите. Ще развивам българските знамена, за да се чуе, че българският глас също е против това търговско споразумение.“
