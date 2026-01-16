ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е неизгодно за цяла Европа
Автор: Биляна Бозинарева 13:06Коментари (0)90
© grain.bg
Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е неизгодно не само за зърнопроизводителите, то е неизгодно и за цяла Европа, което може да се види при един добър анализ. Това коментира в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС председателят на Сдружение "Тракийски съюз на зърнопроизводителите“ Радослав Христов.

Едно търговско споразумение би било добро за една държава, ако то има положително търговско салдо за страната. "Ако при това търговско споразумение България ще изнася повече от колкото ще внася, тогава за България това ще бъде ОК. Ако ще изнасяме няколко вида стоки и ще облагодетелстваме няколко фирмички на някои хора, а другите ще страдат за тяхна сметка, за мен, а и за целия български народ е неизгодно,“ каза той и допълни, че тази сделка е неизгодна за страната ни, а фермерите са първите, по които тя ще удари. "Смятаме, че с това споразумение ще се спасят няколко големи концерна автомобилопроизводители в Германия, а всички останали ще страдат.“

По думите му очакваното понижение на цените няма да има положителен дългосрочен ефект, тъй като цените ще се задържат ниски докато не се изтласкат и фалират българските производители, след което цените ще станат високи, точно както се е случило с българските зеленчукопроизводители. "Крайният потребител от Меркосур няма да види. Търговското салдо спрямо тези държави за България ще бъде отрицателно, което означава, че ще влизат по-малко пари в хазната.

"Кое е по-добре: да имаме български производители, да имаме положително търговско салдо, да имаме по-голям БВП от селското стопанство, да си внасяме данъците, да имаме сто хиляди фермера живи, да хранят сто хиляди семейства или да ги няма и да внасят стоки от Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай? Изборът е такъв. Аз за това отивам в понеделник в Страсбург да се опитам и да представя българската позиция на фермерите. Ще развивам българските знамена, за да се чуе, че българският глас също е против това търговско споразумение.“







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Как НЗОК плаща за зравето ни?
12:05 / 16.01.2026
Караджов: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
11:02 / 16.01.2026
Президентът връчи третия мандат на АПС, те го върнаха неизпълнен
10:27 / 16.01.2026
Симеон Дянков: Увеличението на цените, което виждаме сега, ще се ...
10:08 / 16.01.2026
Бизнесмен: Цените ни са най-високите, но в най-конкурентния пазар...
09:53 / 16.01.2026
Стикерите за годишен технически преглед отпадат, но услугата няма...
09:05 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Продадоха трите апартамента на пловдивчанин
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: