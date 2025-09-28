ИЗПРАТИ НОВИНА
Радомир Чолаков: Напоследък все повече се говори, че КЗК е бухалка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:51
© БНТ
Това, което КЗК прави по отношение на поскъпването на храните, е да осъществява мониторинг на няколко пазара, с което съответните играчите на тези пазари са предупредени, че са наблюдавани, това заяви зам.-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

КЗК няма директни правомощия да наблюдава цените, допълни той. Но има правомощия да наблюдава дали няма съгласувани практики между различните предприятия, които да започнат "да вдигат случайно цените". Ролята на КЗК е по-скоро превантивна, уточни той пред БНТ.

"Ако следващата седмица например производители на олио започнах синхронизирано да вдигат цените - това ще е сигурен сигнал, че КЗК трябва да се намеси. Но сега аз го казвам превантивно - ето няма причина да се вдига цената на олиото, така, че недейте я вдига".

Напоследък все повече се говори, че КЗК е бухалка, заяви Чолаков.

"Напоследък започнах да си давам сметка, че целта на тази операция е да се извърши превенция, сплашване, деморализиране на органите, случайно да не вземат да използват правомощията си в пълен обем. В измененията на Закона, които са внесени в НС, с никой няма проблем, освен с едно нещо, което се изменя. До момента във всички сектори, санкцията, която може да наложи КЗК е в размер на 10% от оборота на предприятието за миналата година. 300 000 лева пък е максималната глоба, която може да бъде наложена на хранителните вериги. Оборотът на една верига е между милиард, милиард и половина лева".

Изведнъж, заяви Чолаков, в закона се появява едно изключение за 300 000 лева. Именно това трябва да се уеднакви. КЗК не е бухалка, това е превенция.

По отношение на цените Радомир Чолаков каза, че големите хранителни вериги се "придържат към почтената пазарна игра". Никой няма намерение да глобява, ако всеки спазва правилата, заяви зам.-председателят на КЗК.

"Реферът, колкото по-малко свири - толкова по-добре върви играта. Ако добре върви играта, пазарната игра, няма нужда реферът да свири".


