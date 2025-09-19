ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радомир Чолаков: Ако има някакво увеличение на цените, то не се дължи на еврото.
“Ние работим в много тясно сътрудничество с КНСБ. Миналата седмица имаше среща между членове на нашата комисия и представители на КНСБ във връзка с данните, които имат. Ние ги присъединихме към секторния анализ на храните, който извършваме в момента", обясни Чолаков.
“Тоест тези храни в България са по-скъпи, отколкото в Германия - нещо, което всички виждат", коментира той.
“В момента секторният анализ, който извършва Комисията, има за цел да установи по веригата назад от крайния магазин до производителя какво се случва, за да се разбере защо надценката става 100%. Всички биха казали, че в свободна пазарна икономика търговецът може да поиска каквато си иска цена и това със сигурност е вярно от една определена гледна точка, но от друга, ако някъде има умишлено нагласяне на цени, то тогава Комисията със сигурност ще вземе нужните мерки", допълни заместник-председателят на КЗК.
По думите му тази надценка не е незаконна.
“Преди дни председателят Росен Карадимов сподели, че наблюдаваме движението на цените в големите търговски вериги от юни, юли, август. За тези месеци няма увеличение - не се констатира динамика на някои основни хранителни продукти", каза Чолаков.
Според него КЗК е като рефера на мача, който колкото по-малко свири със свирката, толкова по-леко върви играта.
Чолаков смята, че ще се запази тенденцията да няма увеличение в цените.
“Те се вдигнаха преди това поради инфлацията, поради това, че още по време на COVID-19 се изсипаха много пари, увеличаваха се заплати и пенсии и беше неизбежно. В момента има стабилност", допълни той.
