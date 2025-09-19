ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Радомир Чолаков: Ако има някакво увеличение на цените, то не се дължи на еврото.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:57Коментари (0)37
©
Ако има някакво увеличение на цените, то не се дължи на еврото. Това каза в ефира на “Твоят ден" по NOVA NEWS заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков.

“Ние работим в много тясно сътрудничество с КНСБ. Миналата седмица имаше среща между членове на нашата комисия и представители на КНСБ във връзка с данните, които имат. Ние ги присъединихме към секторния анализ на храните, който извършваме в момента", обясни Чолаков.

“Тоест тези храни в България са по-скъпи, отколкото в Германия - нещо, което всички виждат", коментира той.

“В момента секторният анализ, който извършва Комисията, има за цел да установи по веригата назад от крайния магазин до производителя какво се случва, за да се разбере защо надценката става 100%. Всички биха казали, че в свободна пазарна икономика търговецът може да поиска каквато си иска цена и това със сигурност е вярно от една определена гледна точка, но от друга, ако някъде има умишлено нагласяне на цени, то тогава Комисията със сигурност ще вземе нужните мерки", допълни заместник-председателят на КЗК.

По думите му тази надценка не е незаконна. 

“Преди дни председателят Росен Карадимов сподели, че наблюдаваме движението на цените в големите търговски вериги от юни, юли, август. За тези месеци няма увеличение - не се констатира динамика на някои основни хранителни продукти", каза Чолаков.

Според него КЗК е като рефера на мача, който колкото по-малко свири със свирката, толкова по-леко върви играта. 

Чолаков смята, че ще се запази тенденцията да няма увеличение в цените. 

“Те се вдигнаха преди това поради инфлацията, поради това, че още по време на COVID-19 се изсипаха много пари, увеличаваха се заплати и пенсии и беше неизбежно. В момента има стабилност", допълни той.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Омбудсманът: След първи януари плащайте с карти, за да избегнeте ...
12:28 / 19.09.2025
Експерт посочи причините за покачването на цените, не е свързано ...
12:09 / 19.09.2025
Откриха труп на 46-годишен мъж
12:04 / 19.09.2025
Ивайло Мирчев: България има трима премиери
10:42 / 19.09.2025
Доц. Бацелова: Няма място за паника
10:14 / 19.09.2025
Ракиджии: Няма как с 30 кила ракия едно петчленно семейство да из...
09:58 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Концесия на стадион "Локомотив"
Презастрояването на Пловдив
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: