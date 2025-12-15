© Булфото "Този въпрос се коментира извън рамките на тази институция", заяви президентът Румен Радев относно политическия си проект.



По време на консултациите между президента Румен Радев и ПГ на "Продължаваме Промяната- Демократична България" за съставяне на кабинет в рамките на 51-вото НС депутатът Атанас Атанасов попита Радев: "С кого разговаряме - с президента или с конкурента?", като визираше евентуална президентска партия.



"Аз съм тук в качеството си на президент, не искам да политизираме консултации, към момента този въпрос се констатира извън рамките на тази институция", отговори той.



По-рано депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева призова Радев да се яви с политически проект на следващите избори.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.