|Радев за политическия си проект: Този въпрос се коментира извън рамките на тази институция
По време на консултациите между президента Румен Радев и ПГ на "Продължаваме Промяната- Демократична България" за съставяне на кабинет в рамките на 51-вото НС депутатът Атанас Атанасов попита Радев: "С кого разговаряме - с президента или с конкурента?", като визираше евентуална президентска партия.
"Аз съм тук в качеството си на президент, не искам да политизираме консултации, към момента този въпрос се констатира извън рамките на тази институция", отговори той.
По-рано депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева призова Радев да се яви с политически проект на следващите избори.
