|Радев за политическия му проект: Ще го направя, когато най-малко го очаквате!
По отношение на новият бюджет, който по-рано през деня народните представители приеха на първо четене в Комисията по бюджет и финанси Радев коментира:
"Новият проектобюджет за 2026 година е на отложената измама. Аз за първия вариант казах, че това е бюджет на измамата. Сега мога да кажа, че е бюджет на отложената измама, защото цялото това натоварване на бизнеса и на гражданите е отложено и ще се случи пак – от следващата година, 2027 година", каза той.
Според държавния глава хората излизат на площада, защото независимо какви са числата в бюджета, докато той се контролира от същите олигарси, българите не вярват, че средствата ще се използват в тяхна полза.
"Управляващите изобретиха нов жанр – протест в подкрепа на властта. Навремето на това му викахме "манифестация". Но то не може да скрие очевидното, а то е, че недоволството е масово", коментира още Радев във връзка с организираните от "ДПС-Ново начало" тази вечер протести в подкрепа на правителството.
