|Радев и Шуйок посетиха Бачковския манастир
На входа на светата обител гостите бяха посрещнати от игумена на манастира, Преосвещения Велички епископ Сионий. В централния манастирски храм епископ Сионий приветства президента на Унгария, като отбеляза вековните връзки между двата народа и безкористната подкрепа на унгарския народ по време на освободителните борби на България.
"Посещението се случва в забележителен ден – деня на св. Иван Рилски, чиито мощи са пребивавали и в Средновековна Унгария, създавайки още една богоосветена връзка между нашите народи. Днес св. Иван Рилски продължава да бъде патрон на Българо-Унгарското дружество“, подчерта епископ Сионий.
Високите гости бяха запознати с чудотворната икона на св. Богородица Бачковска и с мощите на свети Патриарх Евтимий Търновски, изложени в храма. Двамата президенти поднесоха цветя и се поклониха на Чудотворната Богородица, както и на мощите на св. Иван Рилски и св. Патриарх Евтимий.
В знак на уважение и благословение, епископ Сионий подари на двамата президенти копие на Чудотворната икона, с пожелание небесното покровителство на свети Иван Рилски да ги съпътства.
След официалната церемония гостите разгледаха забележителностите на светата обител и се запознаха с богатата й духовна и историческа традиция.
