Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

© Булфото "Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените е закона за държавната собственост в навечерието на отпуските", каза пред журналисти във Варна държавният глава Румен Радев.



По думите му правителството се готви да разпродава държавни имоти – някои тук, други по държавната граница.



"Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи. Затова наложих вето и очакват депутатите да го осмислят", допълни Радев.