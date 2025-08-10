ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
По думите му правителството се готви да разпродава държавни имоти – някои тук, други по държавната граница.
"Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи. Затова наложих вето и очакват депутатите да го осмислят", допълни Радев.
Фермери в борба за оцеляване заради суша и шарка
08:37 / 10.08.2025
Борбата с огъня продължава: Остава бедственото положение в Сунгур...
08:36 / 10.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Почти цяла България е предупредена
08:33 / 10.08.2025
Може ли да ни намалят заплатата?
21:57 / 09.08.2025
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
19:52 / 09.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити!
23:02 / 08.08.2025
