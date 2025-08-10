ИЗПРАТИ НОВИНА
Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Автор: Ваня Кузманова 09:26Коментари (2)1986
© Булфото
"Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените е закона за държавната собственост в навечерието на отпуските", каза пред журналисти във Варна държавният глава Румен Радев.

По думите му правителството се готви да разпродава държавни имоти – някои тук, други по държавната граница.

"Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи. Затова наложих вето и очакват депутатите да го осмислят", допълни Радев.


Руското мекере не се спира да бълва лъжи .По голям боклук за президент не сме имали до сега
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

