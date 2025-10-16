ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радев: Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски
"Нямам право да се откажа от личните си облаги по закон. Ако депутати приемат този закон, тогава ще го направя", заяви държавният глава по отношение на закона на НСО".
"Аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил като ценностна система именно сред тези хора. Бил съм командир на тези хора, носил съм отговорност за техния живот и никога не съм ги оставял сами в трудни ситуации, в които нерядко са ги поставяли решенията на овластени политици", каза още той.
"Ако те наистина са последователни в решенията си и са гласували закон, с който принуждават и е нормално, според тях, хората да вършат служебна дейност с лични автомобили, то нека стигнат докрай. Нека те извършват служебна дейност с лични автомобили. Така най-сетне някои от тях ще се запознаят със своите избиратели", допълни президентът.
"Ставаме свидетели как Борисов капитулира пред Пеевски и му предава властта. Това нелегетимно, недемократично действие, се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите", заяви Радев.
По отношение на ветото върху промените в Закона на ДАНС президентът обясни, че проблемът се крие в неформалната информация, която тече от ДАНС към политически лидери.
Днес Румен Радев ще приеме почетния караул и ще поднесе венец в памет на загиналите за Родината летци.
