© Работник е пострадал при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък, научи "Фокус". По непотвърдена информация пострадалият е мъж и незабавно е транспортиран в казанлъшката болница. Злополуката е станала днес преди обед в един от цеховете на оръжейницата.



Припомняме, че на 20 август при инцидент в завода тежко пострада 53-годишен мъж, който два дни се бори за живота си в пловдивска болница, но краят му беше фатален.