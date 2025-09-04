ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Работник е пострадал при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Припомняме, че на 20 август при инцидент в завода тежко пострада 53-годишен мъж, който два дни се бори за живота си в пловдивска болница, но краят му беше фатален.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!
14:42 / 04.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септе...
14:17 / 04.09.2025
Затвориха пътя от Радилово към Пазарджик
13:21 / 04.09.2025
Балонът няма пукане! До 18% ръст на цените на имотите до края на ...
13:41 / 04.09.2025
От 00:00 часа на 7 септември започва секционен контрол за измерва...
12:44 / 04.09.2025
Учителят по физическо, обвинен в педофилия, остава в ареста
12:39 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS