РЗИ: Водата в този град не е годна за пиене
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:29Коментари (0)456
© iStock
Заради видимо влошаване на качеството на питейната вода в Сливен, на 6 февруари 2026 г. са взети извънредни проби от пунктове в града, информира bTV.

Лабораторните анализи показват отклонения от нормите, по показателите "цвят“ и "прозрачност“.

Според РЗИ няма директен риск за здравето на хората, но замърсяването изисква превантивни мерки. Препоръчително е водата да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди.

Издадено е предписание към ВиК за отстраняване на причините.

За да се гарантира безопасността на населението, ще се извършва ежедневен мониторинг на водата от ВиК, и проверки от РЗИ. Хората ще бъдат информирани веднага щом показателите влязат в норма.







