Пътуващи към Гърция могат да използват алтернативни маршрути
Автор: Десислава Томева 21:46Коментари (0)98
©
Шофьорите, пътуващи към Гърция могат да използват алтернативни трасета през пункт "Илинден“. Агенция "Пътна инфраструктура“ прави това уточнение във връзка с временното спиране на трафика през граничен пункт "Промахон“  по решение на гръцките власти.

Маршрутът от София за Гърция през ГКПП "Илинден“ е по АМ "Струма“ и път I-1 София – Кулата до връзка с път II-19 в гр. Симитли, от където се продължава по второкласния път през Разлог и Гоце Делчев до ГКПП "Илинден“.

Шофьорите, намиращи се в района на ГКПП "Кулата“ могат да използват следния маршрут към граничен пункт "Илинден“: по път I-1 до кръстовището с третокласния път III-1981 през с. Кулата, след което се продължава по път III-198 през селата Чучулигово и Враня, през прохода "Попови ливади“ до кръстовището с път II-19 в град Гоце Делчев, откъдето по второкласния път се стига до границата.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.







Статистика: