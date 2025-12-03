ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пътуващи към Гърция могат да използват алтернативни маршрути
Маршрутът от София за Гърция през ГКПП "Илинден“ е по АМ "Струма“ и път I-1 София – Кулата до връзка с път II-19 в гр. Симитли, от където се продължава по второкласния път през Разлог и Гоце Делчев до ГКПП "Илинден“.
Шофьорите, намиращи се в района на ГКПП "Кулата“ могат да използват следния маршрут към граничен пункт "Илинден“: по път I-1 до кръстовището с третокласния път III-1981 през с. Кулата, след което се продължава по път III-198 през селата Чучулигово и Враня, през прохода "Попови ливади“ до кръстовището с път II-19 в град Гоце Делчев, откъдето по второкласния път се стига до границата.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Топастролог: ЕС се разпада, ако не приемем еврото!
19:21 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите ис...
20:43 / 03.12.2025
Хампарцумян: Управляващите прекалиха с арогантността и ниската ст...
19:23 / 03.12.2025
Бойко Борисов: Скоро ще разберете как се стигна до годежа, сватба...
18:39 / 03.12.2025
Президентството: Този парламент няма политическата воля да чуе гл...
17:13 / 03.12.2025
Момче загина, прегазено от влак във Враца
17:01 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS