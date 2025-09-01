ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пуснаха гараж за продажба, който струва колкото малък апартамент
Локацията е ж.к. Младост 4, бл. 483, площта е 19 кв.м. Цената е 65 000 евро.
Според описанието, гаражът разполага с автоматична гаражна врата и ток, а локацията е определена като "отлична“ с удобен достъп и сигурност. Обявата подчертава, че имотът е подходящ за инвестиция.
Въпреки това коментарите под публикацията показаха, че мненията за цената и инвестиционния потенциал са силно противоречиви. Един потребител посочва, че ако се отдава под наем за около 300 лв. на месец, вложението би се възвърнало едва след 33 години, което поставя под въпрос смисъла на "инвестицията“.
Други коментират, че описанието използва модерни маркетингови клишета, като "близо до магазини, детски градини, училища и метро“, които според тях създават нереалистично впечатление за удобство.
Някои потребители подчертават и високата цена на имота спрямо алтернативи, като един от тях коментира: "За тези пари човек може да си купи двустаен апартамент в Гърция близо до плаж“. Други коментиращи пък пожелават бързо оздравяване на пусналия обявата, както и да си пие редовно хапчетата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Производител: Задължително ще трябва да вдигнем още цените
10:53 / 01.09.2025
Бизнесмен: Заради ниски цени Китай и Турция изместват българските...
10:44 / 01.09.2025
Фишовете за заплатите от 1 януари 2026 година няма да съдържат су...
10:20 / 01.09.2025
Повече българи са напуснали Германия, отколкото са мигрирали там
09:34 / 01.09.2025
Експерти след визитата на Фон дер Лайен: Това е признание за Бълг...
09:39 / 01.09.2025
Полицията предупреди за измама с кредити
09:09 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS