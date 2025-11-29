ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Първият български космонавт потъна в скръб
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:07Коментари (0)2581
©
Първият български космонавт Георги Иванов преживява един от най-тежките периоди в живота си след кончината на любимата си съпруга Лидия. Тя си е отишла в края на лятото, а преди дни се навършиха три месеца от загубата на жената, която според обкръжението му е била най-голямата любов в живота на генерал-лейтенанта.

Лидия Иванова бе доктор на философските науки, общественик, съпредседател на българо-руския женски клуб "Чайка“. 

Според близки до космонавта той се държи в този труден момент, но е избрал да се уедини насаме със скръбта си. Пред "Ретро" Иванов не пожела да сподели болката си.

Той прекарва дните си в къщата си в Банкя, където живее от години. Там се възстанови след исхемичния инсулт, който преживя през 2017 г., като му помагат чистият въздух и разходките. Времето си прекарва основно в четене на книги, а любимите му занимания са пчеларството и риболовът. Близки до семейството разказват, че след кончината на Лидия синът му Иван и внуците му Джулия и Георги са неотлъчно до него. 

Георги Иванов и Лидия бяха семейство повече от три десетилетия и връзката им винаги е била определяна като хармонична. Летецът разказва, че с Лидия се запознали на събор на плодородието. Тогава тя била преподавателка в училище в столичния квартал "Люлин“. Година и половина след първата им среща сключили брак. "Хубаво ни е заедно, живеем в разбирателство“, споделя в интервю преди време той. 

Лидия е втора съпруга на Иванов. Преди това той е женен за Наталия Русанова – до 1982 г., с която имат дъщеря Ани, която живее в Швейцария. Там е и неговата внучка Радена, която е омъжена и вече има дъщеря – правнучка на първия български космонавт.

От брака си с Лидия космонавтът има син Иван, който се занимава със земеделие. На сватбата му щастливият баща дарява младото семейство с ключа от родния си дом в Ловеч. Децата на Иван и съпругата му Жана – Джулия и Георги, днес са най-голямата опора на дядо си. 

Постижението на Георги Иванов остава едно от най-ярките събития в съвременната българска история. Роден като Георги Какалов, той става първият български и балкански космонавт, след като е избран през март 1978 г. в програмата "Интеркосмос“. На 10 април 1979 г., в 20:34 московско време, е изстрелян космическият кораб "Союз-33“ с международен екипаж, чийто командир е Николай Рукавишников, космонавт-изследовател е Георги Иванов. Страната следи историческото събитие и е в очакване на скачването с орбиталната станция "Салют-6“. То обаче не се осъществява – на 3 км от станцията при промяна на скоростта аварира основният двигател на кораба и автоматиката му се изключва.

Решено е Иванов и Рукавишников да поемат обратен курс към Земята, като включат резервния двигател, за да забавят скоростта. Ситуацията е извънредно рискова, но двамата герои успяват да приземят кораба след 31 обиколки около Земята. Мисията трае 1 денонощие, 23 часа и 1 минута. Един от най-цитираните факти за Георги Иванов е, че по време на целия полет пулсът му не е превишил нормата – рекорд, който все още не е подобрен.

След полета в Космоса Георги Иванов е народен представител в Осмото и Деветото народно събрание (1981-1990). Тогава е и кандидат-член на ЦК на БКП. През 1990 г. се кандидатира и става депутат в Седмото велико народно събрание. След това се занимава с бизнес. През 2004 г. е награден с орден "Стара планина“, първа степен. Автор е на две книги, а по повод 35 години от полета му излезе и документалната книга на Божана Димитрова.

Въпреки професионалните отличия и общественото признание за Георги Иванов семейството винаги е било на пиедестал. Според негови близки именно Лидия е била човекът, с когото космонавтът е намерил истинско спокойствие и семейна опора. Двамата рядко се появяваха на публични места, предпочитайки личният им живот да остане далеч от светското внимание. Хора, които познават Иванови, твърдят, че са били неразделни, а Лидия неизменно е подкрепяла Георги във всичко и е била негова сродна душа.

Лидия Иванова остава в спомените на свои колеги като уважаван преподавател и учен, активен обществен деец и интелигентна жена, която винаги е стояла достойно до своя съпруг.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през...
18:36 / 29.11.2025
Окръжен съд Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обвиня...
18:36 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкиранет...
15:57 / 29.11.2025
Изтеглиха закъсалите тирове заради снега в Родопите
16:12 / 29.11.2025
Изненада! Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния, пожелал чу...
15:18 / 29.11.2025
Тирове започнаха да закъсват заради снега в Родопите
14:35 / 29.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
Бури и градушки 2025 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: