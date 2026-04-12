Екипажът на мисията "Artemis II“ се завърна успешно на Земята след най-далечното пилотирано пътуване в историята на човечеството — 406 771 километра от нашата планета. Сред първите международни личности, които отправиха поздрав, беше първият български космонавт Георги Иванов.

Екипажът в състав Рийд Уайзман, Джереми Хансен, Виктор Глоувър, Кристина Кох

постави нов рекорд за най-далечно отдалечаване на човешки екипаж от Земята в рамките на пилотирана космическа мисия.

Мисията бележи ключов етап в подготовката за завръщането на човека на Луната и бъдещи експедиции в дълбокия космос.

В изявление пред bTV, Георги Иванов подчерта значението на мисията като символ на нова космическа ера:

"Космосът не познава граници, той принадлежи на всички ни. Нека стъпките на екипажа на "Artemis II“ бъдат само началото на една нова ера, в която Луната ще стане наш втори дом и изследователска база за бъдещите поколения.“

Той допълни, че успехът на мисията не е просто технологично постижение, а възраждане на човешкия дух за изследване:

"Днес ние не просто отбелязваме край на една успешна експедиция. Днес ние празнуваме завръщането на човешкия дух там, където му е мястото – сред звездите.“

В изказването си Иванов акцентира и върху приноса на български специалисти, включително инж. Петко Динев, свързан с технологични разработки, които са позволили прякото наблюдение на мисията.

Първият български космонавт припомни, че от мисията "Аполон 17“ през 1972 г. са изминали 54 години без пилотиран полет до Луната. Според него Artemis II възражда амбицията за устойчиво човешко присъствие извън Земята.

Георги Иванов поздрави екипажа за "храброст и професионализъм“, като подчерта, че тяхната мисия вдъхва нова надежда:

"Вашата мисия възроди вярата в човешките възможности и ни напомни, че когато гледаме нагоре, ние виждаме не само звезди, но и своето общо бъдеще.“

Припомяне, че в интервю за руската агенция ТАСС Георги Иванов така и не бе попитан относно за мисията Artemis II.