Първият български космонавт и герой на Съветския съюз Георги Иванов даде ексклузивно интервю за ТАСС, в което разказа за подготовката и полета си в космоса, участието си в програмата "Интеркосмос“ и трудностите, с които се е сблъскал, въпреки отличните си знания.

Съвсем разбираемo, поради идеологически причини, в интервюто не бе засегната темата за мисията на "Артемис II", която е едно от най-значимите космически пътешествия, случвали се през последните 53 години.

Иванов излетя на кораба "Съюз-33“ през април 1979 г. заедно със съветския космонавт Николай Рукавишников.

"Програмата "Интеркосмос“ беше уникално събитие, което ни позволи да се докоснем до космоса. Всички ние бяхме обикновени летци, но космосът изискваше много по-разширени знания. Цяла година в Звездния град течеше интензивна подготовка – учехме теория на космическите полети, конструкцията на кораба "Съюз“ и станцията "Салют-6“, тренирахме на симулатори, отработвахме всички елементи на полета и действията при извънредни ситуации, включително отказ на двигатели. Именно това ни даде увереност как да реагираме във всяка ситуация“, сподели той.

Космонавтът отбеляза и трудностите с руския език. "Аз и Александър Александров, вторият български космонавт, разбирахме преподавателите, но беше трудно да отговаряме ясно на изпитите. За да ни помогнат, дори ни осигуриха репетитор – преподавател от университета. Изпитите бяха почти всеки месец пред комисия от 20-25 специалисти, като не теглехме билетите, а отговаряхме на конкретни въпроси. Обикновено всеки изпит продължаваше около два часа. Беше трудно, но интересно“, разказа Иванов.

Особено впечатляващ за него бил курсът по оцеляване, който преминават всички космонавти. "За нас с Николай Рукавишников курсът се падна през зимата, в тайгата. Прекарахме денонощие сами с основния комплект за оцеляване. Самостоятелно излизахме от скафандрите, обличахме спортни дрехи и се учихме да разпалваме огън, за да се стоплим до пристигането на спасителите“, разказа той.

Полетът също не мина без сериозни предизвикателства. "Най-трудното по време на полета беше отказът на основния двигател, който позволяваше маневри. Това ни остави около 12 часа свободно време, докато Центърът за управление на полета решаваше задачата за нашето връщане. Голямата част от това време прекарах с фотоапарат в ръка, снимах Земята, космическата станция и Луната. Когато дойде командата за спускане, се случи нов проблем – наложи се да се спускаме по балистична траектория с десетократни натоварвания. Това беше първото балистично спускане на "Съюз“ в историята. Но издържахме“, разказа Иванов.

Космонавтът нарича 12 април "своя втори рожден ден“ - точно на тази дата през 1979 г. той и Рукавишников се върнаха на Земята след успешния, но изпълнен с трудности полет.

През следващите дни Георги Иванов ще участва в първата в историята на Русия Седмица на космоса, която се провежда от 6 до 12 април. Указ за ежегодното провеждане на събитието бе подписан от президента на Русия на 29 декември 2025 г. Организатор е Роскосмос.

"За мен това е изключителен повод да споделя опита си с новите поколения и да припомня значението на програмата "Интеркосмос“, която отвори пътя за космически приключения на българските летци“, завърши Иванов.