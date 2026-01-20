ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първата задача пред Йотова е да започне консултации за избор на нов служебен премиер
След намирането на подходящ кандидат ще последва указ за назначаването на служебното правителство, което ще има мандат до два месеца и основната задача ще бъде да подготви предсрочните парламентарни избори за 52-рото Народно събрание. Именно в рамките на тази процедура Илияна Йотова ще изпълнява функциите на президент.
Освен президентските функции, за първи път в ролята на върховен главнокомандващ, на когото отдават чест въоръжените сили, тя ще застане по време на честванията, посветени на Васил Левски, както и на официалните тържества по случай 3 март.
Коя е Илияна Йотова? От журналист до първата жена президент на България.
