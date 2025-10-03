© виж галерията Обстановката във в.с. "Елените" остава тежка след обилните дъждове, а вече има и една жертва, предава репортер на Burgas24.bg.



Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора.



Веднага са изпратени два екипа на пожарната от Несебър, един екип на пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.



При пристигане екипите с високопроходима техника трудно достигат до сградите, след спадане на нивото на водата успяват да достигнат до хотелите.



До този момент са евакуирани шест жени, три от които от Полша, и е намерено тяло на един мъж в подземен етаж на сграда, като до момента самоличността на загиналия не е установена.



Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи.



