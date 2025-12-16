ИЗПРАТИ НОВИНА
Проучване в България разкри уникален за Европа феномен, момичетата са по-големи пушачи от момчетата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18
Страната ни оглавява черната статистика в Европейския съюз по употреба на тютюневи изделия сред деца и младежи, като особено притеснителен е феноменът на по-висока честота на пушене сред момичетата.

България заема първо място в Европейския съюз по употреба на тютюневи изделия сред подрастващите. Данните показват, че всяко четвърто дете на възраст между 13 и 15 години пуши. Това сочи Глобалното проучване на тютюнопушенето сред младите хора (GYTS), представено от Коалицията за живот без тютюн и никотин и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

Проучването разкрива и уникален за Европа феномен – в България момичетата пушат значително повече от момчетата.

Според официалните данни 20,4% от момчетата на възраст 13–15 години употребяват тютюневи изделия. При момичетата ситуацията е още по-тревожна – близо една трета от тях посягат към цигарите или техните алтернативи.

"За България, както и за Европа, има спад на употребата. Две линии вървят през годините надолу, но българската линия върви с 10 и повече процента над европейската“, обясни психологът Анина Чилева от НЦОЗА, цитирана от NOVA.

Въпреки навлизането на електронни цигари и нагреваеми устройства, конвенционалните цигари остават най-често използваните тютюневи изделия сред учениците от пети, шести и седми клас.

Експертите определят тенденцията при девойките като изключително обезпокоителна и отличаваща България от останалите европейски държави.

"Феноменът в България е ужасяващ – момичетата във възрастовата група 16–17 години пушат повече от момчетата“, заяви доц. Михаил Околийски, член на Управителния съвет на Коалицията за живот без тютюн и никотин, цитиран от NOVA.

По думите му предприетите до момента мерки не дават резултат, а употребата на нагреваеми тютюневи изделия вече има характеристиките на епидемия, която не се ограничава ефективно.

Глобалното проучване отчита и сериозни пропуски в контрола върху продажбите. Въпреки законовата забрана за продажба на тютюневи изделия на непълнолетни, 63,7% от децата заявяват, че успяват да си купят цигари без проверка на възрастта.

Социалната среда също оказва силно влияние върху ранното започване на пушенето.

"На 13 години все още са деца, нямат лични карти. Едно дете вижда по-големите как пушат и си казва: "О, те са много яки", и просто става – решават, че ще станат пушачи, за да са яки“, разказва дванадесетокласникът Александър пред NOVA.

Докато на национално ниво се обсъждат стратегии за ограничаване на проблема, Община Стара Загора вече е предприела конкретни действия за прилагане на Закона за здравето. От ноември насам местната администрация извършва масови проверки за тютюнопушене в районите около училищата.

"Виждаме вече резултати в Стара Загора – все по-малко пушачи се виждат в периметъра около училищата“, заяви секретарят на общината Николай Диков. До момента са санкционирани 30 лица, като по-голямата част от тях са непълнолетни.

Експертите от Коалицията за живот без тютюн и никотин настояват за по-строги регулации, включително забрана на електронните цигари на закрито, засилен контрол върху продажбите и въвеждане на системно здравно образование в училищата. Според тях само чрез ранна превенция и промяна в обществените нагласи може да се ограничи разпространението на вредния навик сред младите хора.







