Проучване на "Тренд": Българите предпочитат да почиват у нас
Автор: Илиана Пенова 15:02
© Plovdiv24.bg
По повод Световния ден на туризма Министерството на туризма представи съвместно със социологическа агенция "Тренд“ национално представително проучване за нагласите на българите към туризма и почивките в страната, реализирано по поръчка на Министерството на туризма. Данните показват, че България остава предпочитаната дестинация за нашите сънародници – 51% от анкетираните заявяват, че избират почивка у нас, докато едва 10% насочват интереса си към чужбина.

"България е водещият избор на българските туристи и това е най-голямото признание за нашите усилия. Достъпност, сигурност и преживяване са трите основни фактора, които определят българския туризъм. Задължение на държавата е да създава политики, които да насърчават развитието на сектора и да гарантират качествен продукт. Тези резултати са ясен знак, че вървим в правилната посока, но и отговорност да работим още по-усърдно. В Световния ден на туризма трябва да си припомним, че туризмът е повече от икономика – той е култура, идентичност и възможност да покажем България на света“, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.

През последната година най-голям дял от пътувалите са направили едно или две пътувания с туристическа цел, а 83% заявяват, че планират пътувания в България през следващите шест месеца. Сред основните причини за този избор се открояват по-ниските разходи спрямо пътуване в чужбина, кратките разстояния и по-лесната организация, познатият език и култура, както и природните дадености на страната. Изследването потвърждава положителните нагласи към развитието на туристическия продукт – 67% от анкетираните смятат, че той се подобрява през последните пет години.

Морските дестинации продължават да са най-популярни, но расте и интересът към планинския, СПА и културно-историческия туризъм. Сред сферите, в които туристите очакват подобрения, са инфраструктурата, качеството на обслужването и чистотата на обектите и околната среда.







