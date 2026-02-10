ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проучване на Plovdiv24.bg: Проект на Радев изпреварва ГЕРБ при избори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:15Коментари (1)509
©
Скорошна анкета на Plovdiv24.bg показва какви са предпочитанията на избирателите във връзка с предстоящите извънредни парламентарни избори, които се очаква да са след Великденските празници. 

Според предпочитанията на гласувалите в проучването бившият президент Румен Радев и неговият евентуален нов партиен проект държи челната позиция. За него са гласували 15 433 или 30% от отговорилите на въпроса в анкетата. Така още преди да са чули какви са целите, какви интереси и каква е цялостната му политическа концепция и теза, сериозна част от хората са показали готовност да пуснат бюлетина в полза на Радев.

На второ място в анкетата остава партията, която на предишните избори имаше най-много депутатски места, но недостатъчни за сформиране на самостоятелно правителство - ГЕРБ, която е получила 26% или 13 203 гласа.

Сериозно доверие, но доста под първото и второто място получават ПП/ДБ - с 11%, "Възраждане" са със 7%, по 4% си разделят "Величие и "Меч". Далеч по 4%-та бариера за влизане в парламента е Българската социалистическа партия - Обединена левица с едва 2%.

Ето и точното разпределение:

Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?

ГЕРБ - 26% (13203)

БСП-ОЛ - 2% (779)

ПП-ДБ - 11% (5908)

ДПС-НН - 1% (582)

Проект на президента Радев 30% (15433)

Възраждане - 7% (3755)

ИТН - 1% (426)

МЕЧ - 4% (2129)

Величие - 4% (1946)

Друга - 4% (1949)

Няма да гласувам - 6% (3097)

Не съм решил/а - 5% (2392)


Още по темата: общо новини по темата: 85
10.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
10.02.2026 »
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Пътя от Диктатура през Клептокрация към Демокрация, винаги е трънлив, но Трябва да се извърви! Без чужд сценарий и без чужди сценаристи! Това ли ще ни предложи Румен Радев, Или Ще ни пробута отново същите актьори, които са готови да отбележат своя “хет трик”? Едно трябва да е ясно на Румен Радев-Народа желае България на Три морета и един Океан! Средиземно, Черно, Балтийско море, и Атлантическия океан! ЕС/НАТО! Не България на Два стола! България вече имаше един Български генерал предател, работещ за чужда държава и няма нужда от втори! Народа желае Българския генерал Румен Радев, а не генерал Румен Решетников!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Йово Николов за "Петрохан": Това се нарича повторна виктимизация,...
17:33 / 10.02.2026
16-годишен от Център за настаняване от семеен тип в Смолян е с фр...
16:50 / 10.02.2026
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 ...
17:05 / 10.02.2026
Асен Василев за "Петрохан": Ставаме свидетели на "абсолютно гнусн...
16:24 / 10.02.2026
Майката на Ивайло Калушев: Всичко знам!
14:57 / 10.02.2026
Две убийства и едно самоубийство: Стреляно е с револвер "Колт" в ...
14:47 / 10.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: