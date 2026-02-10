ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проучване на Plovdiv24.bg: Проект на Радев изпреварва ГЕРБ при избори
Според предпочитанията на гласувалите в проучването бившият президент Румен Радев и неговият евентуален нов партиен проект държи челната позиция. За него са гласували 15 433 или 30% от отговорилите на въпроса в анкетата. Така още преди да са чули какви са целите, какви интереси и каква е цялостната му политическа концепция и теза, сериозна част от хората са показали готовност да пуснат бюлетина в полза на Радев.
На второ място в анкетата остава партията, която на предишните избори имаше най-много депутатски места, но недостатъчни за сформиране на самостоятелно правителство - ГЕРБ, която е получила 26% или 13 203 гласа.
Сериозно доверие, но доста под първото и второто място получават ПП/ДБ - с 11%, "Възраждане" са със 7%, по 4% си разделят "Величие и "Меч". Далеч по 4%-та бариера за влизане в парламента е Българската социалистическа партия - Обединена левица с едва 2%.
Ето и точното разпределение:
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ - 26% (13203)
БСП-ОЛ - 2% (779)
ПП-ДБ - 11% (5908)
ДПС-НН - 1% (582)
Проект на президента Радев 30% (15433)
Възраждане - 7% (3755)
ИТН - 1% (426)
МЕЧ - 4% (2129)
Величие - 4% (1946)
Друга - 4% (1949)
Няма да гласувам - 6% (3097)
Не съм решил/а - 5% (2392)
|Още по темата:
|общо новини по темата: 85
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 33 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Йово Николов за "Петрохан": Това се нарича повторна виктимизация,...
17:33 / 10.02.2026
16-годишен от Център за настаняване от семеен тип в Смолян е с фр...
16:50 / 10.02.2026
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 ...
17:05 / 10.02.2026
Асен Василев за "Петрохан": Ставаме свидетели на "абсолютно гнусн...
16:24 / 10.02.2026
Майката на Ивайло Калушев: Всичко знам!
14:57 / 10.02.2026
Две убийства и едно самоубийство: Стреляно е с револвер "Колт" в ...
14:47 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS