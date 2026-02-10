Проучване на Plovdiv24.bg: Проект на Радев изпреварва ГЕРБ при избори

© Скорошна анкета на Plovdiv24.bg показва какви са предпочитанията на избирателите във връзка с предстоящите извънредни парламентарни избори, които се очаква да са след Великденските празници.



Според предпочитанията на гласувалите в проучването бившият президент Румен Радев и неговият евентуален нов партиен проект държи челната позиция. За него са гласували 15 433 или 30% от отговорилите на въпроса в анкетата. Така още преди да са чули какви са целите, какви интереси и каква е цялостната му политическа концепция и теза, сериозна част от хората са показали готовност да пуснат бюлетина в полза на Радев.



На второ място в анкетата остава партията, която на предишните избори имаше най-много депутатски места, но недостатъчни за сформиране на самостоятелно правителство - ГЕРБ, която е получила 26% или 13 203 гласа.



Сериозно доверие, но доста под първото и второто място получават ПП/ДБ - с 11%, "Възраждане" са със 7%, по 4% си разделят "Величие и "Меч". Далеч по 4%-та бариера за влизане в парламента е Българската социалистическа партия - Обединена левица с едва 2%.



Ето и точното разпределение:



Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?



ГЕРБ - 26% (13203)



БСП-ОЛ - 2% (779)



ПП-ДБ - 11% (5908)



ДПС-НН - 1% (582)



Проект на президента Радев 30% (15433)



Възраждане - 7% (3755)



ИТН - 1% (426)



МЕЧ - 4% (2129)



Величие - 4% (1946)



Друга - 4% (1949)



Няма да гласувам - 6% (3097)



Не съм решил/а - 5% (2392)