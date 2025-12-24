ИЗПРАТИ НОВИНА
Проучване: Поколението Z не консумира спиртни напитки, особено домашна ракия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:39
©
Намалява консумацията на домашно произведена ракия от 64% през 2021 година на 50%. Освен това младите – поколението Gen Z – не консумират спиртни напитки. Това са двата основни извода от проучването на асоциацията "Спиритс България" представено от Ралица Скорчева-Славова.

Проучване е сред 1054 респонденти и е направено VN Market Research. Прави се за трети път.

Спадът от 14% на консумацията на домашна ракия изисква допълнително разглеждане и вникване, смята Славова. Но от асоциацията смятат, че това се дължи на поколенческа смяна и на урбанизацията.

"Младата генерация иска да живее по-здравословно. Тя живее и консумира отговорно, без да го вербализира или определя като такъв начин на поведение", обясни пред NOVA Славова.

Разработен е и дигиталният продукт AlcoGuide. Той може да калкулира колко алкохолни единици сте консумирали, за колко време вашият организъм ще ги разгради, след колко часа може да шофирате.

Според Славова тенденцията е стабилна - най-много хора консумират вино, след това бира и след това – спиртни напитки.

"Виното расте на третата вълна на проучването, докато спиртните напитки спадат. Това е в синхрон с една световна тенденция - по-малко хора консумират спиртни напитки, по-рядко ги консумират, но тези, които ги консумират, пият повече и по-често", каза тя.

Най-консумираната категория спиртни напитки в България е ракията. В проучването тя е разделена на домашно произведена ракия и купена от магазин.

"Силно се откроява спадът в консумацията на домашна ракия. Но сумирани заедно, домашната и купената от магазин ракия, това остава най-голямата категория. 68% от всички запитани, отговарят, че консумират ракия", обясни Славова.

Следващата категория е на хората, които консумират уиски, следва водка. "След тях са узо, джин и ром, които се движат от различни възрастови, градски и полови групи", допълни Славова.







