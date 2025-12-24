ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проучване: Поколението Z не консумира спиртни напитки, особено домашна ракия
Проучване е сред 1054 респонденти и е направено VN Market Research. Прави се за трети път.
Спадът от 14% на консумацията на домашна ракия изисква допълнително разглеждане и вникване, смята Славова. Но от асоциацията смятат, че това се дължи на поколенческа смяна и на урбанизацията.
"Младата генерация иска да живее по-здравословно. Тя живее и консумира отговорно, без да го вербализира или определя като такъв начин на поведение", обясни пред NOVA Славова.
Разработен е и дигиталният продукт AlcoGuide. Той може да калкулира колко алкохолни единици сте консумирали, за колко време вашият организъм ще ги разгради, след колко часа може да шофирате.
Според Славова тенденцията е стабилна - най-много хора консумират вино, след това бира и след това – спиртни напитки.
"Виното расте на третата вълна на проучването, докато спиртните напитки спадат. Това е в синхрон с една световна тенденция - по-малко хора консумират спиртни напитки, по-рядко ги консумират, но тези, които ги консумират, пият повече и по-често", каза тя.
Най-консумираната категория спиртни напитки в България е ракията. В проучването тя е разделена на домашно произведена ракия и купена от магазин.
"Силно се откроява спадът в консумацията на домашна ракия. Но сумирани заедно, домашната и купената от магазин ракия, това остава най-голямата категория. 68% от всички запитани, отговарят, че консумират ракия", обясни Славова.
Следващата категория е на хората, които консумират уиски, следва водка. "След тях са узо, джин и ром, които се движат от различни възрастови, градски и полови групи", допълни Славова.
