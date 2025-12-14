ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Промени влизат в сила от днес
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00Коментари (0)180
©
Новият График за движение на влаковете на "БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД влиза в сила от днес. В повечето региони на страната се запазва досега действащият график за движение, а за подобряване на обслужването са осигурени удобни връзки между влаковете с възможности за пътуване между повече населени места.

При изготвянето на новата транспортна схема, БДЖ всяка година съгласува движението на бързите и пътническите влакове с областните и общинските администрации по места. Проектът на графика беше публикуван за обществено обсъждане през месец септември, за да могат клиентите на БДЖ да се запознаят с предложения вариант за разписанието на влаковете през следващата година и да имат достатъчно време да реагират с аргументирани предложения към превозвача и съответните областни и общински власти.

Това се прави с цел подобряване на транспортното обслужване на населението, затова и голяма част от направените промени в разписанието на влаковете са съобразени с постъпили предложения от тяхна страна. Друга част от промените са свързани с повишаване рентабилността на превозите и ефективното използване на наличния подвижен състав, както и с извършваните мащабни ремонтни дейности по железопътната инфраструктура.

През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в сключения договор с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници ще се извършва с общо 518 влака, от които: 79 бързи влака (2 от тях ще се движат само през летния сезон), 117 пътнически влака и 322 крайградски пътнически влака, някои от които ще се движат само в определени дни от седмицата.

С новото разписание ще бъде намалено времето за пътуване на влаковете между София и Бургас през Пловдив, София и Варна през Пловдив, Пловдив и Варна, след като се възстановяват маршрутите им през Чирпан и се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград поради извършвани ремонтни дейности по железния път.

Запазва се движението на бързите влакове София - Бургас - София през Подбалканската железопътна линия със значително намалено времепътуване, които осъществяват удобна връзка от и за Велико Търново и Русе и предоставят удобната възможност за пристигане преди обяд в Бургас и връщане следобед за София и Централна Северна България.

В новия график се запазват и директните сутрешни влакове Русе - София и Русе - Пловдив с удобни следобедни връщания от двете точки на страната към дунавския град. Възможността за еднодневно пътуване до Хасково, Кърджали, Момчилград и редица туристически дестинации край язовир Студен кладенец също се запазва с дневните бързи влакове по маршрута Димитровград - Хасково - Кърджали - Момчилград - Подкова и обратно, които осъществяват удобни връзки от и за София, Пазарджик и Пловдив.

Подобрява се регионалното обслужване в района на Ловеч и Троян чрез възстановяване на следобедния влак до и от Троян, подобрява се и обслужването по направление Пловдив - Асеновград чрез минимизиране на пътуванията с прекачване в гара Крумово. Обслужването по теснолинейката също се подобрява с промяна в разписанието на нощния влак, който вече ще заминава по-късно, в по-удобно дневно време.

С влизането в сила на новото разписание се възстановява търсената удобна бърза връзка за пътуване от Пловдив към Велико Търново и Русе с прекачване в гара Михайлово от бързия влак № 8631 от Пловдив за Варна на бързия влак № 464 от Димитровград за Горна Оряховица. Възстановява се и маршрутът на влак № 2654 от Варна до Враца, след като през настоящата 2025 г. се движеше само до гара Мездра.

С новия график е предвидено движението и на 8 международни бързи влака. Запазва се всекидневното движение на влаковете между България и Турция с нощния влак по маршрут София - Халкали - София, както и директните вагони между Букурещ и Халкали в летния период, влаковете между България и Румъния чрез международната връзка по направлението София - Букурещ със сутрешния влак София - Варна с директни вагони за Русе и следобедния влак Русе - София с връзка в гара Русе за и от Букурещ. През летния период ще се запази движението на директни вагони по направлението София - Горна Оряховица - Букурещ - Горна Оряховица - София и Варна - Русе - Букурещ - Русе - Варна. Другата възможност за международна връзка между България и Румъния е по направлението София - Крайова, която се осъществява в гара Видин със сутрешния влак София - Варна с връзка в гара Мездра за Видин, както и в обратното направление с обедния влак Видин - София.

При разработването на новото разписание, транспортната схема и периодите на движение на влаковете са съобразени в максимална степен с обемите и структурата на превозите, както и с техническите възможности и капацитета на подвижния състав и железопътната инфраструктура.

В Графика са взети предвид и планираните по-мащабни ремонти по железопътната инфраструктура, модернизацията на коловозното развитие на Централна гара София и модернизацията на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникация в гара Пловдив, ограничаващи пропускателната способност в определени участъци.

Подробна информация за новия График за движение на влаковете клиентите на БДЖ могат да получат от служителите на гишетата "Информация" и билетните каси във всички железопътни бюра и гари в страната, на националния информационен телефон 02/931 11 11 или от електронния пътеводител на официалната интернет страница на дружеството: www.bdz.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 463
11.12.2025 »
28.11.2025 »
24.11.2025 »
24.11.2025 »
21.11.2025 »
14.11.2025 »
предишна страница [ 1/78 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ПП-ДБ връщат мандата!
22:03 / 13.12.2025
Сергей Станишев: Искам да се обърна към всички политици
22:14 / 13.12.2025
Започна операцията за изтеглянето на танкера "Kairos" край Ахтопо...
22:47 / 13.12.2025
Вежди Рашидов: Кабинетът не падна
20:13 / 13.12.2025
Експерти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Ня...
19:57 / 13.12.2025
Васил Терзиев увери: Кризата с боклука в "Люлин" е на път да бъде...
20:14 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го правеше неконтролируем
15:10 / 12.12.2025
Всички знаят кой е днешният рожденик, но най-вече в Пловдив
Всички знаят кой е днешният рожденик, но най-вече в Пловдив
09:11 / 12.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Реформи в БДЖ
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: