ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Промени в пазара на имоти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:54Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Имотният балон продължава да се надува, но с много по-бавни темпове.

Това сочи прогноза на голяма агенция за недвижими имоти, според която между 5% и 8% ще бъде ръстът в ценовите нива на жилищата у нас през 2026 година. Основните фактори за поскъпването са очаквана пазарна умереност в краткосрочен план след влизането в еврозоната, но същевременно и по-високо стимулиране на кредитирането по същата причина.

Пари

След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще се понижи от сегашните 12% до 1%. Това ще освободи значителен финансов ресурс за банковите институции и ще създаде предпоставки за по-активно ипотечно кредитиране. Очакванията са този процес да даде допълнителен тласък на сделките с жилища, смятат експертите.

Нужди

Според анализа през 2026 г. пазарът ще се характеризира с умерено предлагане и търсене. Дори и при увеличение на предлагането то няма да изпревари търсенето, тъй като не се очаква спад в доходите. Напротив – купувачите все по-често ще се стремят към подобряване на качеството си на живот. Основното търсене през първите шест месеца на годината ще бъде за лични нужди, като фокусът ще остане върху двустайните и тристайните жилища.

Година

"Изминалата 2025 година може да бъде определена като "година на три скорости“. В периода от началото на годината до май-юни купувачите бяха активни, но предпазливи. През летните месеци настъпи вторият етап от развитието на пазара. Беше отчетен пиков период на интерес на фона на новините, свързани с приемането на еврото в България. Данните за запитванията показаха рекордни нива. От септември насам обаче потенциалните купувачи забавиха активността си – запитванията към агенциите намаляха с между 15% и 25%. Въпреки това броят на реално сключените сделки не само не се понижи, но в някои сегменти дори отчете ръст“, обясни Явор Пейчев.

Шок

Според него цените на жилищата са отчели сериозен ръст. Средните цени на апартаментите старо строителство в предпочитаните централни райони на София, като района около Докторския паметник, вече надхвърлят 5000 евро на квадратен метър. В квартал "Изток“ средните нива са над 3800 евро на кв. м, в "Лозенец“ – над 3500 евро, а в "Борово“ – около 2900 евро на кв. м. Жилищата ново строителство също са поскъпнали значително както в София, така и в други големи градове, като все по-рядко се срещат оферти под 2000 евро на квадратен метър.

Ново строителство под 2000 евро/м2 почти не се среща, пише "Телеграф".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", има пострадал
20:40 / 23.12.2025
Иво Танев: Милен Цветков беше камъче в обувката, никой не излезе ...
19:28 / 23.12.2025
Поли Карастоянова: Зимните курорти са напълно резервирани
20:41 / 23.12.2025
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност з...
19:03 / 23.12.2025
Каква е обстановката по пътищата? АПИ с последна информация 
17:33 / 23.12.2025
АПИ: Тръгвайте на път готови за зимни условия
17:02 / 23.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Коледно-новогодишни празници 2024/2025
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: