|Промени в движението по АМ "Тракия" утре!
По същото време ремонти на настилката ще се извършват и при 76-и км в платното за София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще преминава в изпреварващата.
И утре ще се ремонтират ограничителни системи при 105-ти км на АМ "Тракия“. Дейностите в отсечката в област Пазарджик започнаха на 25 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в изпреварващите ленти и в двете посоки на магистралата. Трафикът преминава в активната и аварийната лента в платното за София и за Бургас.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
