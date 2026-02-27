ЗАРЕЖДАНЕ...
Пролетта чука на вратата
В планините ще е предимно слънчево, след обяд над масивите от Югозападна България ще има временни увеличения на облачността, сочи прогнозата на НИМХ. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Зимата си тръгва
23.02
