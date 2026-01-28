ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пролетно време днес
В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък в масивите на Югозападна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд и привечер облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 45 мин. и залязва в 17 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 47 мин. Луната в София е изгряла в 11 ч. и 45 мин. предния ден и залязва в 3 ч. и 41 мин. Фаза на Луната: два дни след първа четвърт.
Вълчев за самоубийството на Билгин: Най-вероятно не е един виновн...
22:50 / 27.01.2026
Бойко Борисов: Имам един грях
22:17 / 27.01.2026
Банкомат "глътна" пари на клиентка, без да ги отчете по сметката,...
20:55 / 27.01.2026
Бизнесмен: След два дни отидох в Самоков и на две места в чейндж ...
19:35 / 27.01.2026
Отряд "Кобра" обсади жилището на Христо Върбанов в Костинброд
20:20 / 27.01.2026
ПР на ГЕРБ: Не ви ли е срам
19:07 / 27.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
