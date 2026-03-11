Андрей Янкулов за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Мотивът - министърът няма право да прави такова искане, тъй като се касае за изпълняваш функциите, а не за титуляр, съобщава NOVA.
Миналата седмица по искане на Янкулов с този казус се зае Пленумът на ВСС. След 6-часово заседание те прецениха, че подобни въпроси са в компетенциите на ресорната колегия.
Преди година именно представителите на държавното обвинение във ВСС излязоха със становище, че Борислав Сарафов е в заварено положение. Според тях за него не се отнася правилото, че може да остане на поста главен прокурор не повече от 6 месеца.
Преди днешното заседание Андрей Янкулов направи коментар пред журналисти. "До момента като че ли поведението на Прокурорската колегия показва нежелание да се занимава с този въпрос. Така имаме 3 години Сарафов временен главен прокурор, без яснота кога ще приключи този мандат", заяви той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.