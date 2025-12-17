Производителите на детските каши възбранени от БАБХ: Категорично опровергаваме като невярна разпространената информация

© Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи съдържание на неорганичен арсен над допустимите норми в три партиди от Био зърнена каша "Ориз 4+“ под марката "Слънчо“, съобщиха от Агенцията.



По този повод фирмата производител на детската храна изпрети своето становище.



ФОКУС публикува опровержението без редакторска намеса:



Във връзка с появили се публични твърдения и публикации, касаещи наличието на неорганичен арсен в Био Зърнена каша Ориз 4+ марка Слънчо, заявяваме следното:



Категорично опровергаваме като невярна разпространената информация, че



предлаганата от нас Био Зърнена каша Ориз 4+ съдържа неорганичен арсен, в количества които представляват риск за здравето на потребителите, като се позоваваме на Регламент (EC) 2023/915 и Регламент (ЕС) № 609/2013 и на специално поисканото от Дружеството авторитетно експертно становище от Europe Direct Contact Centre и Генерална дирекция за здраве и безопасност на храните (DG SANTE).



Всички суровини и произведени продукти преминават през стриктен лабораторен контрол, извършван от акредитирани лаборатории, в съответствие с действащото Европейско и Национално законодателство.



B Направените изявления от страна на БАБХ са резултат от непознаване и/или тенденциозно, неправилно тълкуване на приложимия Европейски регламент (ЕС) 2023/915, в който ясно са дефинирани допустимите нива на неорганичен арсен различните категории детски храни. Извършените лабораторни анализи от акредитирана лаборатория и то в Европейския съюз недвусмислено показват, че произведените продукти отговарят на приложимото европейско законодателство и са напълно безопасни. Изрично заявяваме, че това не е изолиран случай. През 2023г. имахме идентичен казус, свързан с продукта "Зърнин М" за наличие на олово, който беше предмет на съдебно производство инициирано от Дружеството. Делото е спечелено пред всички съдебни инстанции, като българският съд прие, че продуктът отговаря напълно на нормативните изисквания и че направените твърдения от страна на контролните органи са незаконосъобразни и необосновани.



При наличието на този съдебен прецедент повторението на същия модел на



поведение от страна наа БАБХ не може да бъде квалифицирано като техническа или фактическа грешка. Налице са основателни съмнения за умишлено подвеждане на обществеността и необосновано дискредитиране на коректен производител. В тази връзка призоваваме нашите конкуренти, с които винаги сме делили общ пазар, честно и открито да защитят нашата позиция, защото ние работим при общи правила и се ръководим от едни и същи норми за контрол. В противен случай оставаме с убеждението, че се касае за нелоялна конкуренция с използване на български административен орган в лицето на БАБХ.



Това е практика, която води до заблуждаване на потребителите и нанасяне на



репутационни и икономически щети. Дружеството ще предприеме всички предвидени в закона действия да защити доброто си име и законните си интереси, като настоящото да се счита за ПРАВО НА ОТГОВОР.