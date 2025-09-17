ИЗПРАТИ НОВИНА
Производители: Отлична година за нас, но инфлацията качва цените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:45Коментари (0)303
©
Производителите на грозде в Югозападна България отчитат една от най-добрите си реколти през последните години. Въпреки плодородната година, браншът очаква поскъпване както на гроздето, така и на виното.

Стоимен Горов, който обработва над 100 декара лозя в землището на Кочериново, споделя, че не помни по-добра реколта досега. Въпреки предизвикателствата на времето през лятото, благодарение на поливането и грижите за лозята, продукцията е отлична.

"Успяхме да поливаме, успяхме да дадем всичко, което е необходимо на лозето... Това, което в момента се наблюдава на пазара, тъй като продажбата на грозде вече е факт, е, че цените са с около 10% по-високи от миналата година. Отдавам го първо на тежкия сезон заради високите жеги и големите амплитудни разлики, и на самата инфлация“, обясни пред БНТ Горов.

Един от основните проблеми пред сектора остава напояването. Много производители разчитат единствено на дъждовете, тъй като изградени системи или не се поддържат, или липсва вода в тях.

"При нас няма никакво напояване – каквото падне отгоре, каквото Господ даде. Преди години имаше напояване, но всичко се занемари. Има изградена система, но няма вода“, коментира винопроизводителят Крум Богдански.

За разлика от него, Стоимен Горов и колегите му успяват да поддържат собствена система за напояване, благодарение на лични инвестиции.

"Имаме изградена поливна система, водохранилища, с които компенсираме високите температури през август и юли. Около 80% от тях са изградени със собствени средства“, посочва той.

Към трудностите в сектора се прибавя и хроничният недостиг на работна ръка. Ниските надници в България карат опитните работници да търсят препитание в страни като Франция, Испания и Италия, където условията са по-добри.

Въпреки тези предизвикателства, производителите остават оптимисти, че добрата реколта ще позволи създаването на качествени вина, макар и на по-висока цена за потребителите.


