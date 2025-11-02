ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54Коментари (0)2549
©
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата отчита по-високи цени на повечето зеленчуци тази седмица. Проверка на борсата в село Първенец показва, че най-съществен ръст има при праза и краставиците, докато при карфиола и пипера се наблюдава спад спрямо миналата година.

На сергиите за зеле килограмът се продава по 1 лев – колкото и миналата есен. Въпреки стабилната цена, производителите посочват, че разходите им са се увеличили заради сушата и необходимостта от по-често поливане.

Земеделецът Александър Георгиев, който отглежда 15 декара зеле край пазарджишкото село Исперихово, споделя, че изкупната цена е около 80 стотинки за килограм, но предлагането тази година е почти двойно, което сваля цената.

"Нашето българско зеле е по-крехко от вносното – познава се по петте лъча в сърцевината“, обяснява производителят.

Поскъпване при праза и патладжана, спад при карфиола и пипера

Празът се продава по около 3,50 лв. за връзка, като цената му е скочила с между 50 стотинки и 1 лев спрямо миналия сезон. Подобна тенденция се наблюдава и при патладжана. За разлика от тях, при карфиола цената е паднала значително – от 4 лв. миналата година до около 1,40 лв. в момента.

"При пипера имаме спад – от 3 лева за килограм през 2023 г. до около 1,80 лв. сега“, уточнява изпълнителният директор на стоковата борса в Първенец Илия Гатев. По думите му камбите отново са дефицитни, въпреки че цената им достига 4 лв. за килограм.

"Студът ги унищожи. Повечето камби идват от Гърция и Турция“, допълва търговецът Мария Георгиева.

Все по-малко хора приготвят зимнина

Продавачите споделят, че все по-малко домакинства купуват зеленчуци за зимнина, предпочитайки да ги използват за бърза консумация.

Краставиците с най-драстичен скок в цената

Най-сериозно поскъпване се отчита при краставиците – с близо 1 лев повече, като в момента килограмът се продава за около 3,50 лв.

"Причината е в по-малките засети площи и по-слабата реколта. Още от август цената е необичайно висока за сезона“, коментира Илия Гатев.

Според експертите и търговците тенденцията за по-високи цени вероятно ще се запази и през следващите седмици, особено при зеленчуците с по-слаба реколта и по-високи производствени разходи.


Още по темата: общо новини по темата: 800
28.10.2025 »
28.10.2025 »
27.10.2025 »
23.10.2025 »
22.10.2025 »
21.10.2025 »
предишна страница [ 1/134 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кобрата: Най-малко срещу руснак ми се играе, защото ги чувствам б...
08:27 / 02.11.2025
Кораб-фантом, който е само с 2-ма украинци на борда, изникна от н...
20:11 / 01.11.2025
Позиция на Министерството на младежта и спорта след прекратеното ...
19:07 / 01.11.2025
Шефката на ЕЦБ с напомняне към България
19:25 / 01.11.2025
Промяна в основната лихва!
17:40 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в ...
16:37 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Светът на киното загуби легенда
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Легендарна пловдивска гимназия се мести в нова сграда
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Пловдивчани ще наемат паркоместа пред домовете си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: