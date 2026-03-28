Седмицата започва с преобладаващо облачно време и валежи в голяма част от страната, като температурите ще останат по-ниски за сезона, информира Plovdiv24.bg. Средиземноморски циклон ще определя времето в средата на периода, носейки значителни количества дъжд и сняг по високите части.
Понеделникът ще бъде белязан от облаци, като само над Югозападна България се очакват временни разкъсвания. В планините ще вали сняг, а сутринта по високите полета на Западна България дъждът ще се примесва със снежинки.
Вятърът ще бъде умерен до силен от север-северозапад, особено в Дунавската равнина. Минималните температури ще са между 2°C и 7°C, а дневните максимуми – от 8°C до 13°C.
Във вторник се очаква втората вълна от валежи, вятърът ще отслабне, но след кратко затишие, следобед валежите отново ще се активизират от юг. От сряда до петък страната попада под влиянието на средиземноморски циклон.
Очакват се значителни количества валежи в цялата страна. Снеговалежите в планините ще продължат. Вятърът - временно силен, ще засили усещането за студ.
Максималните температури през по-голямата част от седмицата ще се задържат в интервала 8°C – 13°C. Едва в края на периода се очаква временно спиране на валежите, разкъсване на облачността и леко затопляне.
Още от Други
/
Адвокат: Логиката на лятното часово време е сигурно да се прибират по-рано децата от чалготеките
29.03
НАП: Ако по документи колата ви струва 3000 евро, а реално е 30 000 и застрахователната й оценка е 18 000 - за тази разлика дължите данък
27.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Историк се поизложи: София е един от най-важните градове в Римска...
23:13 / 29.03.2026
Април започва така, както завършва март, а дори и по-зле
20:45 / 29.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.