Прогноза: Българските заплати ще нараснат до 3300 евро след присъединяване към еврозоната
Автор: Десислава Томева 10:45Коментари (2)692
©
Председателят на КНСБ Пламен Димитров отново напомни, че минималната работна заплата от началото на 2026 г. ще бъде 620 евро или 1213 лева – "независимо дали му харесва на някой, или не“.

По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 – 3300 евро. Той каза още, че данните досега показват ясно, че заплатите растат по-бързо след влизането на една държава в еврозоната, отколкото преди това, а инфлацията се повишава по-бавно.

"Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа. Ние искаме заплатите ежегодно да растат с минимум между 10 и 15 процента", каза Димитров.


Ами да. А за тези лумпени, дето си искали драгоценното левче, да им намалят заплатите наполовина. Това заслужават. ба*ти простия народ ...
0
 
 
Ето това е голям експерт - "Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа.". Тогава защо го казваш?!? Освен това казваш "би трябвало, искаме, може би ще, след 10 години" ... дотогава я камилата, я камиларят, я няма ЕС, я няма евро. И не на последно място по важност, за да се повишат заплатите трябва да се произвежда нещо реално със стойност, така че да има БВП за заплати. Когато нищо не произвеждаме и нямаме реален прираст на БВП не левове, не евро, ами и монголски тугрици да ни е валутата е все тая! Това нещо е време "експертите" да го разберат и да спрат да дават на хората надежди... Но пък парите от грантовете не са за изпускане, нали?
