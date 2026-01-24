ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. д-р Стояна Нацева постави нов световен рекорд
©
България отбеляза значимо международно признание в областта на литературата и личностната трансформация. Проф. д-р Стояна Нацева, един от водещите български учени и автори в сферата на психологията и човешкото развитие, постави нов световен рекорд, вписан в World Book of Records – London, Europe Edition, и бе официално обявена за писател №1 в трансформационната литература.

Рекордът е признат след пълна правна и нотариална верификация с участието на международната юридическа фирма Iudex Law, която е проверила документите, доказателствата и мащаба на постижението според строгите международни стандарти за официално признаване на рекорди.

Рекорд за директно авторско разпространение на литература

Отличието е присъдено за уникален модел на самостоятелно разпространение на трансформационна литература, реализиран от проф. д-р Нацева чрез директен контакт с читателите — без посредничеството на издателски корпорации или големи търговски вериги. Този подход е официално удостоверен в сертификата на World Book of Records (London) като нов световен критерий в литературата за личностно развитие.

Книги с реално въздействие

Произведенията на проф. д-р Нацева не са художествена проза, а функционална литература — ръководства и учебни материали, които съдържат конкретни методи, практики и психологически модели за ежедневна употреба. Те се използват за:

вътрешно стабилизиране и емоционално освобождаване

подобряване на взаимоотношения

взимане на ключови житейски и професионални решения

изграждане на устойчив и осъзнат начин на живот

Тази литература е оказала реално и измеримо въздействие върху десетки хиляди хора, подпомагайки ги в процесите на лично израстване и трансформация.

Писател №1 в трансформационната литература

Въз основа на официално признатия рекорд проф. д-р Стояна Нацева получава званието писател №1 в трансформационната литература, което я поставя сред водещите световни автори в сферата на личностното развитие и осъзнатостта.

Това признание не само утвърждава нейния авторски принос, но и позиционира България като значим международен център за духовност, трансформация и съзнателно образование.

Пет международно признати рекорда

Световният рекорд в трансформационната литература е част от широка поредица международни отличия, които проф. д-р Нацева е постигнала в различни области на образованието и човешката трансформация. Сред тях са:

25-часово трансформационно събитие, посветено на манифестиране чрез благодарност, признато от Guinness World Records

Инициативата "1 милион пробудени“ — глобално движение за повишаване на осъзнатостта и личната отговорност

Проф. д-р Нацева е и основател на най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа, с над 100 000 обучени студенти и програми, адаптирани за международна аудитория.

Мисия с глобален обхват

Тези постижения са част от дългосрочна мисия — развитие на човешкия потенциал и изграждане на съзнателно общество. Те утвърждават България като страна с ключови международни постижения в областта на трансформацията, личностното развитие и образованието, съобщи Нова телевизия.







