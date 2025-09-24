ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Живков: Пазарът на имоти увеличават търсенето на мебели, заплатите за млад инженер варират от 2200 до 4000 лв.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20Коментари (0)161
©
Наближаващото членство на България в еврозоната и динамичният пазар на недвижими имоти са сред основните причини за засиленото търсене на мебели у нас. Това коментира в интервю за БТА проф. д-р Васил Живков – председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) и ръководител на катедра "Интериор и дизайн за мебели“ в Лесотехническия университет.

По думите му, от началото на годината цените на мебелите са спаднали с близо 6%, а до края на 2025 г. и началото на 2026 г. не се очаква спекулативно поскъпване.

Секторът отчита остър недостиг на специалисти – инженери-конструктори, технолози, дизайнери и висококвалифицирани работници.

"Заплатите за млад инженер в София варират от 2500 до 4000 лв., а в други региони – от 2200 до 3500 лв.“, посочва проф. Живков. В някои случаи монтажници и работници с висока квалификация получават дори по-високи възнаграждения от инженерите.

В Лесотехническия университет се наблюдава ръст на интереса към свързаните специалности – "Технология на дървесината и мебелите“, "Инженерен дизайн (Интериор и дизайн за мебели)“ и "Компютърни технологии в мебелната индустрия“. През 2025 г. новоприетите студенти са 160, спрямо около 125–130 през миналата година.

По данни на БКДМП в България функционират около 2200–2300 мебелни предприятия, от които близо 90% са микро и малки фирми. През 2024 г. производството на мебели е намаляло с 4,9%, а износът – с 1,7%.

В същото време, за първите седем месеца на 2025 г. се отчита ръст на вътрешното производство с около 12–13%. Това се дължи основно на активния пазар на имоти и очакванията за влизането в еврозоната.

Въпреки оживлението у нас, износът остава под натиск – цените на българските мебели за международните пазари са спаднали с 42%, основно заради стагнацията в Западна Европа.

"От началото на 2025 г. до юли има леко поевтиняване на мебелите – с 5,7%“, уточни проф. Живков. Той припомни, че през 2023 г. цените са скочили с 35% спрямо началото на пандемията.

Според него спекулативно поскъпване не е възможно, тъй като браншът е силно конкурентен и няма големи конгломерати, които да определят цените. Като основен фактор за поскъпване Живков посочва растящите разходи за работна ръка, докато цените на енергията и материалите вече се стабилизират.

Браншът очаква реакция от Европейската комисия във връзка с предстоящото повишаване на митата за внос на мебели в САЩ. Засега митата за стоки от ЕС остават на ниво от 15%. Въпреки това, САЩ не са сред основните пазари за български мебели, като износът е съсредоточен предимно в ЕС и Великобритания.

През есента българите купуват най-често мебели за ученици – бюра, столове и шкафове, а през лятото се отчита ръст в продажбите на градински мебели. Сред най-често подменяните са столове, дивани, маси и гардероби, докато кухненските мебели остават най-рядко сменяният елемент в интериора.

При актуалните тенденции се открояват библиотечни шкафове с оцветени стъклени врати и вградено осветление, както и тапицирани мебели с дишащи текстилни дамаски, които са по-лесни за поддръжка и по-приятни на допир.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Журналист: Куцо, кьораво и сакато вари ракия, а "майсторите" изпо...
09:28 / 24.09.2025
Доц. Кунчев: Ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID
09:35 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:42 / 24.09.2025
Двама се сбиха с чукове в центъра на Велико Търново, причината - ...
09:14 / 24.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е послед...
09:08 / 24.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от ...
08:52 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: