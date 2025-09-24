ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Живков: Пазарът на имоти увеличават търсенето на мебели, заплатите за млад инженер варират от 2200 до 4000 лв.
По думите му, от началото на годината цените на мебелите са спаднали с близо 6%, а до края на 2025 г. и началото на 2026 г. не се очаква спекулативно поскъпване.
Секторът отчита остър недостиг на специалисти – инженери-конструктори, технолози, дизайнери и висококвалифицирани работници.
"Заплатите за млад инженер в София варират от 2500 до 4000 лв., а в други региони – от 2200 до 3500 лв.“, посочва проф. Живков. В някои случаи монтажници и работници с висока квалификация получават дори по-високи възнаграждения от инженерите.
В Лесотехническия университет се наблюдава ръст на интереса към свързаните специалности – "Технология на дървесината и мебелите“, "Инженерен дизайн (Интериор и дизайн за мебели)“ и "Компютърни технологии в мебелната индустрия“. През 2025 г. новоприетите студенти са 160, спрямо около 125–130 през миналата година.
По данни на БКДМП в България функционират около 2200–2300 мебелни предприятия, от които близо 90% са микро и малки фирми. През 2024 г. производството на мебели е намаляло с 4,9%, а износът – с 1,7%.
В същото време, за първите седем месеца на 2025 г. се отчита ръст на вътрешното производство с около 12–13%. Това се дължи основно на активния пазар на имоти и очакванията за влизането в еврозоната.
Въпреки оживлението у нас, износът остава под натиск – цените на българските мебели за международните пазари са спаднали с 42%, основно заради стагнацията в Западна Европа.
"От началото на 2025 г. до юли има леко поевтиняване на мебелите – с 5,7%“, уточни проф. Живков. Той припомни, че през 2023 г. цените са скочили с 35% спрямо началото на пандемията.
Според него спекулативно поскъпване не е възможно, тъй като браншът е силно конкурентен и няма големи конгломерати, които да определят цените. Като основен фактор за поскъпване Живков посочва растящите разходи за работна ръка, докато цените на енергията и материалите вече се стабилизират.
Браншът очаква реакция от Европейската комисия във връзка с предстоящото повишаване на митата за внос на мебели в САЩ. Засега митата за стоки от ЕС остават на ниво от 15%. Въпреки това, САЩ не са сред основните пазари за български мебели, като износът е съсредоточен предимно в ЕС и Великобритания.
През есента българите купуват най-често мебели за ученици – бюра, столове и шкафове, а през лятото се отчита ръст в продажбите на градински мебели. Сред най-често подменяните са столове, дивани, маси и гардероби, докато кухненските мебели остават най-рядко сменяният елемент в интериора.
При актуалните тенденции се открояват библиотечни шкафове с оцветени стъклени врати и вградено осветление, както и тапицирани мебели с дишащи текстилни дамаски, които са по-лесни за поддръжка и по-приятни на допир.
