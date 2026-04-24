Близо четиридесет години след най-голямата ядрена катастрофа в историята, новото изследване на проф. Димитър Вацов "Българският Чернобил“ хвърля светлина върху една болезнена и до днес тема. Книгата не се фокусира върху самата експлозия в Украйна, а върху това, което се случи в България. Авторът разглежда как държавните институции реагират след 26 април 1986 г. и защо последиците за българите се оказаха толкова тежки.

Основният извод на проф. Вацов е стряскащ. Макар територията ни да не е била най-замърсената, българите са получили едни от най-високите нива на облъчване в Европа. Причината не е в природата или дъждовете, а в начина, по който държавата скри истината.

"Българският случай е уникален, защото населението е най-тежко облъченото след аварията в цяла Европа“, казва авторът в интервю за "Дойче Веле".

Той обяснява, че по онова време българите са били по-силно облъчени дори от хората в Украйна и Русия, защото там са взети мерки, а у нас – не.

В книгата се описва как властите са знаели за опасността, но са избрали да мълчат. Проф. Вацов задава фундаменталния въпрос: "Как е възможно да знаеш какво трябва да направиш - и да не го направиш?“. Оказва се, че защитата на хората е била съвсем проста и не е изисквала сложни технологии. Трябвало е само да се каже на домакините да мият пода с мокър парцал, да изкисват сиренето, да не отварят прозорците и да не дават на децата прясно мляко. Вместо това, режимът официално твърди, че радиация няма.

"Нищо трудно не е имало в това да се дадат елементарни мерки за защита“, казва Вацов, но допълва, че точно това мълчание е превърнало аварията в морална катастрофа.

Един от най-неизвестните факти, които изследването изважда на преден план, е т.нар. "втори радиационен пик“ през 1987 г. Година след инцидента българите са били облъчени отново, защото държавата е позволила животните да се хранят със замърсени фуражи. Така радиацията се е върнала в чиниите ни чрез млякото и месото. Според проф. Вацов, това е нещо, което масово не се знае, но то доказва пълното безхаберие на тогавашната власт.

Изследването въвежда термина "морален дебилизъм“, за да опише поведението на тогавашните управници. Докато за обикновените хора не е имало дори предупреждение, за държавния елит са били осигурявани чисти продукти и специални грижи. Този двоен стандарт и липсата на отговорност са сред основните причини българите да загубят доверие в системата.

"Хората още тогава се почувстваха излъгани“, обобщава професорът, разкривайки, че Чернобил е бил не само технически срив, но и пълен морален провал на управлението в България.

Припомняме, че в интервю бившият ръководител на Националната следствена служба Ангел Александров разказва, че в началото на май в планинските и селските райони най-малките деца, които се хранят основно с мляко, са поели за около 20 дни дози радиация, които надвишават допустимите норми за радиационна безопасност 13 пъти.

Той добавя още, че на 4 май, когато докладвали на Тодор Живков, че ситуацията е много сериозна, той реагирал с кимване и казал: "Ще си мълчим.“