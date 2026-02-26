ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Радостина Александрова: Пикът на грипа премина, но вирусите остават активни
По думите ѝ краят на февруари традиционно бележи отшумяването на най-сериозното разпространение на грипа, но през март, а понякога и през април, вирусите продължават да циркулират.
"Вирусите са с нас целогодишно – един или друг, те непрекъснато са в циркулация", подчерта проф. Александрова.
Освен грипните вируси тип A и B, в момента се разпространяват и риновируси, аденовируси и парагрипни вируси. Вирусологът отбеляза, че особено през пролетта част от тези инфекции могат да бъдат объркани с алергия заради сходните симптоми – хрема, кихане, дразнене в гърлото и сълзене на очите.
"Сред основните симптоми, на които хората трябва да обръщат внимание, са повишена температура, отпадналост, мускулни болки, главоболие, кашлица и болки в гърлото. При грипа оплакванията обикновено започват внезапно и протичат по-тежко", каза още вирусологът.
Според проф. Александрова няма основания за притеснение извън обичайното за сезона. "Ние не сме сами на планетата – с нас има един микросвят, и щем-не щем, сме орисани да бъдем заедно", заключи тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
