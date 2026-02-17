ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Рачев: Зимата си отива
"Мрачно си отива зимата – много дъждовна, страшно много валежи и относително по-топло. Поредният Средиземноморски циклон ще напълни всички язовири и е възможно да създаде проблеми. През нощта дъждът ще обърне в сняг и ще се образува снежна покривка“, каза проф. Рачев.
По думите му властите трябва да следят ситуацията в Централна-северна България и Североизточна България. Четвъртък и петък затопляне. Следващият циклон ще приближи страната ни още в петък, когато се очаква захлаждане.
"Тези, които пътуват, по проходите – внимателно, с добри гуми, очакват се заледявания заради отрицателни температури. Динамично време, като настроението на жена – днес е така, после е малко по-минорно“, посочи пред bTV проф. Рачев.
В планините времето ще бъде слънчево, но с добра снежна покривка и подходящо за зимни спортове. В Пловдив се очаква температурата в петък да достигне 12 градуса. По морето – доста валежи, но съпроводени със слънце.
