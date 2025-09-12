ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Рачев: В България продължава да е брутално сухо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:38
В понеделник, 15 септември, има много голяма вероятност в Западна България да превали между 9 и 12 часа, когато е и първият учебен ден. След това ще изгрее слънце, каза  климатологът проф. Георги Рачев.

"Но с ботуши да ходим на първия учебен ден – няма да стане. Учителите да предвидят един мокър вариант за понеделник“, допълни той.

"Снощи трябваше да гърми, дори градушки да пада. Оказа се – нищо. В България продължава да е брутално сухо“, каза още климатологът пред bTV.

През следващите дни ще остане сравнително топло. Сутринта ще е по-хладно.

Събота и неделя до късния следобед времето ще е хубаво, но след това ще има леко влошаване на времето.

Максималните температури през втората половина на септември ще са около 27-28 градуса.


