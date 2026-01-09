ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Рачев: Очакват ни дъжд, сняг, поледици, силен вятър и рязко понижение на температурите
В ранните часове температурите в страната паднаха до минус 7°, а към момента са около 0°. През деня ще започне затопляне – в София още по обед термометрите ще показват около 0 градуса, като температурите ще се задържат между 2° и 3° до вечерта, когато ще започнат валежи.
Проф. Рачев обърна внимание и на сериозните температурни контрасти в Европа. Само преди дни в Швеция и Финландия бяха отчетени минус 30–31 градуса, докато по същото време в Атина и Измир температурите достигнаха 20° – разлика от над 50 градуса. Причината е сблъсъкът между топъл тропичен въздух от Северна Африка и полярен въздух, обхванал Западна Европа.
У нас през уикенда ще премине пореден средиземноморски циклон, който ще донесе интензивни валежи – дъжд, сняг, поледици и суграшица, както и силен вятър и рязко понижение на температурите. В неделя циклонът ще се изтегля на изток, но страната ни ще остане под негово влияние. Очаква се леден ден, особено в котловините на Югозападна България и по-високите райони – на 500–600 метра надморска височина.
От понеделник и вторник минималните температури могат да паднат до минус 10–12 градуса, особено в затворените котловинни полета. Климатологът предупреди за повишен риск от поледици и призова хората да се движат внимателно, без резки движения и без излишно бързане.
Добрата новина идва от сряда – 14 януари, когато се очаква затопляне и температури над климатичните норми за сезона.
Според проф. Рачев зимите стават по-кратки и концентрирани в рамките на няколко дни. От средата на седмицата ще има повече слънце, а още от четвъртък и петък сутрешните температури вече няма да са отрицателни
"Не бива да изпадаме в крайности – това е напълно нормална зима. Не можем да очакваме цветя и рози по пътищата“, коментира климатологът, като подчерта – за пътуващите уикендът ще бъде труден и изисква повишено внимание.
