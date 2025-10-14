ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Рачев: Не трябва да очакваме чудеса
Автор: ИА Фокус 08:18Коментари (0)643
© bTV
Вали в Царево - сериозни количества от над 20 л. на кв. м от полунощ. Вали само там. Днес ще нахлуе малко по-хладен въздух. В средата на есента сме и не трябва да очакваме чудеса. Това каза климатологът проф. Георги Рачев по bTV.

Той заяви, че се очакват хубави температури покрай Димитровден. 

По думите му в София днес малко ще се понижат температурите заради студен фронт от север. Въпреки че седмицата ще е хладна, тя ще е по-топла от миналата.

От петък до неделя се очакват превалявания в цяла България, но сравнително ограничени по площ и количество.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
КЗП бързо превъзпита 22 големи търговци
12:36 / 14.10.2025
Искат отпадане на удостоверенията за наследници
11:51 / 14.10.2025
Предложение: Бащите на новородени да разсрочат полагащия им се от...
11:54 / 14.10.2025
Собственичка на фирма, оставила 50 души без заплати: Да не мислит...
10:45 / 14.10.2025
Най-евтините цигари ще струват около 16 лева?
10:28 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: