ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Рачев: Днес може да се окаже най-топлият ден
Студеният фронт е вече на нашата северна граница. От северозапад ще проникне студен фронт, който само ще премине през страната, но няма да се задържи. Очертава се един много голям антициклон. Не се очаква студ и сняг. Ските са гарантирани поне до осми март. В Париж ще са рекордните 21-22 градуса. Мюнхен 18-19 градуса. В Алпите започва голямо топене, сигнализира Рачев.
Цяла зима Балканите бяха по-топли, отколкото Европа, но сега нещата се обръщат.
Началото на март месец ни очакват равномерни температури от порядъка на 9-10 градуса. В първите дни на март не се очаква сняг. В празничния ден 3-ти март ни очаква сравнително топло и меко време, обеща пред bTV климатологът.
На Боровец максималните температури достигат 4-5 градуса. Снежната покривка ще си остане в продължение на повече от месец. Чудесни условия за спорт и туризъм. На Пампорово ще превали малко сняг.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 494
|
|предишна страница [ 1/83 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Идеята за пенсиониране на 70 години е отдавна закъснял...
09:15 / 24.02.2026
Адвокат от Пловдив за интервюто на Валентин Михов: Потресаващо!
09:08 / 24.02.2026
Наемите тръгват нагоре след влизането в еврозоната
08:55 / 24.02.2026
Очаква се президентът да реши дали ще освободи главния секретар н...
08:17 / 24.02.2026
НИМХ: Над страната ще премине студен фронт, ще вали в цяла Българ...
08:04 / 24.02.2026
Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна
22:57 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS