ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Рачев: Днес може да се окаже най-топлият ден
Автор: ИА Фокус 09:35Коментари (0)418
© bTV
Ще остане по-топло от нормалното - между 12 и 15 градуса. Днес може да се окаже най-топлия ден, коментира проф. Георги Рачев. 

Студеният фронт е вече на нашата северна граница. От северозапад ще проникне студен фронт, който само ще премине през страната, но няма да се задържи. Очертава се един много голям антициклон. Не се очаква студ и сняг. Ските са гарантирани поне до осми март. В Париж ще са рекордните 21-22 градуса. Мюнхен 18-19 градуса. В Алпите започва голямо топене, сигнализира Рачев. 

Цяла зима Балканите бяха по-топли, отколкото Европа, но сега нещата се обръщат. 

Началото на март месец ни очакват равномерни температури от порядъка на 9-10 градуса. В първите дни на март не се очаква сняг. В празничния ден 3-ти март ни очаква сравнително топло и меко време, обеща пред bTV климатологът. 

На Боровец максималните температури достигат 4-5 градуса. Снежната покривка ще си остане в продължение на повече от месец. Чудесни условия за спорт и туризъм. На Пампорово ще превали малко сняг.


Още по темата: общо новини по темата: 494
24.02.2026 Много сериозна снежна буря отмени хиляди полети
24.02.2026 НИМХ: Над страната ще премине студен фронт, ще вали в цяла България
23.02.2026 Река Марица заля над 60 000 декара, пробити са диги
23.02.2026 Зимата си тръгва
22.02.2026 От Meteo Balkans показаха карта, на която Пловдив е рискова зона
22.02.2026 АПИ: 405 машини са на терен!
предишна страница [ 1/83 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Икономист: Идеята за пенсиониране на 70 години е отдавна закъснял...
09:15 / 24.02.2026
Адвокат от Пловдив за интервюто на Валентин Михов: Потресаващо!
09:08 / 24.02.2026
Наемите тръгват нагоре след влизането в еврозоната
08:55 / 24.02.2026
Очаква се президентът да реши дали ще освободи главния секретар н...
08:17 / 24.02.2026
НИМХ: Над страната ще премине студен фронт, ще вали в цяла Българ...
08:04 / 24.02.2026
Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна
22:57 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
Други спортове
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: