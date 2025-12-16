ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:02
© bTV
Необичайно топло и сухо за средата на декември остава времето в България през тази седмица, но надеждата за зимна обстановка не е изгубена. Това заяви проф. Георги Рачев.

По думите на синоптика "винаги има надежда за сняг, особено през зимата“, като по-съществена промяна във времето се очаква след Коледа.

До края на седмицата страната ще бъде под влияние на стабилна синоптична обстановка – без валежи и с температури значително над климатичната норма. Максималните стойности ще достигат около 10-12 градуса, включително в София, а в по-ниските и южните райони ще бъде още по-топло.

Сутрините ще са с мъгли, особено в Северна България и по поречието на река Струма, но през деня ще има и слънчеви часове.

"Цялата седмица ще бъде суха, включително събота и неделя. Говорим за типична "кафява“ или дори кална Коледа“, обясни пред bTV синоптикът. В някои райони вече са забелязани и нетипични за сезона явления – цъфнали дървета и растения, което допълнително подчертава необичайно мекото време.

Промяната обаче се очаква от понеделник и вторник на следващата седмица. Тогава синоптичната обстановка над Балканите ще се смени и средиземноморски циклони ще започне да оказва влияние и у нас.

"Важно е откъде ще минат циклони­те – ако траекторията им е през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг в планините. Ако минат по-южно – ще усетим по-скоро сух и студен въздух“, уточни експертът.

В планинските курорти засега остава по-скоро топло, включително в Боровец, но след Коледа се очакват валежи и понижение на температурите. Над 1500 метра има вероятност валежите да са от сняг, което ще позволи и работата на оръдията за изкуствен сняг.

Според прогнозите след 21-23 декември температурите постепенно ще се върнат към по-нормални за сезона стойности – сутрешни около минус 3-4 градуса и дневни от 1-2 градуса. "В момента сме с около 3-4 градуса над нормата за декември, но това няма да се задържи дълго“, коментира синоптикът.

Докато Европа се радва на меко и спокойно време, студените въздушни маси са съсредоточени далеч на запад – в Северна Америка, където на места температурите падат под минус 50 градуса.







