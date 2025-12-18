ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните такси при въвеждането на еврото
Автор: ИА Фокус 13:28
Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. няма да доведе до промени в цените на винетките и пътните такси, заяви директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов. По думите му всички тарифи остават непроменени, като разликата ще бъде единствено в това, че цените ще се изчисляват и визуализират в евро по фиксирания валутен курс, определен с наредба на Министерския съвет.

Проф. Асенов подчерта, че всички актуални цени вече са публикувани на сайта на Националното тол управление в секция "Е-винетка“. Годишната винетка, която досега струваше 97 лева, ще бъде 49,60 евро, а уикенд винетката от 10 лева ще струва 5,11 евро. Превалутирането е извършено изцяло по фиксирания курс и не представлява увеличение на таксите.

С настъпването на новата година изтича валидността на над 7000 годишни винетки, напомни директорът на тол управлението. Той призова шофьорите да се съобразят с предстоящите технологични прекъсвания, които са неизбежни при преминаването от плащания в левове към евро и засягат целия фискален и банков сектор.

По думите на проф. Асенов пред NOVA NEWS от 22 декември до 31 декември няма да бъдат активирани винетки, закупени чрез банкови плащания. Причината е необходимостта от приключване на всички трансакции в левове и пренастройване на системите за работа с евро. За всички останали канали за продажба ще има кратко прекъсване в новогодишната нощ.

Техническата пауза за всички платежни канали ще бъде от 21:00 часа на 31 декември до 02:00 часа на 1 януари. В този период няма да е възможно закупуването на винетки и други тол продукти, тъй като системата ще бъде в процес на цялостна пренастройка. След 02:00 часа продажбите ще бъдат възобновени вече в евро.

Проф. Асенов увери, че ключовият персонал на Националното тол управление ще дежури в новогодишната нощ, за да съдейства на шофьорите при възникнали затруднения. Той напомни, че винетка може да бъде закупена и активирана авансово до 30 дни напред, което позволява на пътуващите да планират спокойно придвижването си около празниците.

Винетки ще могат да се купуват по всички обичайни канали с изключение на банковите преводи. Това включва официалния сайт на Националното тол управление, мобилното приложение, терминалите за самообслужване, пунктовете за продажба, както и партньорската мрежа от национални доставчици.

От 3 февруари 2026 г. ще бъде въведена и еднодневна винетка за леки автомобили до 3,5 тона, съобщи още директорът на тол управлението. Цената ѝ ще бъде 4,90 евро, като и този продукт ще може да се активира до 30 дни предварително. 

Най-лесният начин за проверка на валидността на винетка остава официалният сайт на Националното тол управление, посочи проф. Асенов. Там шофьорите могат да проверят както стандартни винетки, така и такива, предоставени по линия на Агенцията за социално подпомагане за хора с увреждания.


